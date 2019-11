Dolores Fonzi: "Cuando más le puse el cuerpo a Actrices Argentinas, tuve cáncer"

Después de haber sido diagnosticada con cáncer de mamá en abril pasado, este miércoles Dolores Fonzi se animó a hablar de cómo atravesó el duro momento junto a su familia, al mismo tiempo que además cuestionó si no fue una casualidad el hecho de enfermarse justo cuando más expuesta estaba con su participación en el colectivo Actrices Argentinas.

Según contó la artista en diálogo con la revista Gente, el 8 de abril de este año, tras hacerse su primera mamografía, el médico le comunicó que tenía un tumor maligno y que debía operarse lo antes posible para evitar que la situación se agravara. Por eso mismo, casi 20 días después entró al quirófano con miedo, y el 8 de mayo le comunicaron que estaba todo bien, y que podía declararse curada.

"Para mí es un viaje sin fin, y muy personal y subjetivo. Tuve una suerte enorme, porque el tratamiento fue poco invasivo, más allá de que fue una cirugía mayor y mastectomía", contó, y aseguró que antes de enfermarse le tenía miedo a la muerte, pero que ahora ya no.

En base a lo que le explicaron los médicos, contó que tuvo mucha suerte porque su cuadro no era tan grave, ya que lo agarraron a tiempo y pudo ser tratado de manera rápida.

"Hay tantas posibilidades distintas de enfermedad como de personas que la padezcan. A mí me tocó un cuadro muy leve: no tuve que hacer quimio ni rayos, pero a la vez tuve cáncer y es algo que vas aprendiendo a entender", sostuvo.

Además, habló del puesto que Matías Lammens le ofreció, cuando la invitó a sumarse a su espacio como candidata a vicejefa del Gobierno de la Ciudad durante las elecciones, en las que finalmente el candidato perdió contra Horacio Rodríguez Larreta.

Una de cada ocho mujeres tiene Cáncer de Mama. Es un montón! Tócate, chequéate, querete! Me quedé sin glándula pero tengo mucho ojete. Acompaño a los que siguen en la contienda y a los familiares que sufrieron pérdidas. Y gracias y perdón a quien corresponda. — Loles (@FonziDolores) May 10, 2019

"Yo estaba operada de cáncer hacía un mes y no me daba la cabeza. Siento que hay algo que está cambiando, y es que la vocación de servicio se está politizando de una manera muy interesante, y la política se está transformando en un punto de encuentro, más que nada entre los jóvenes. Entonces sí me interesa la política como vocación de servicio y todo, pero en el momento de la propuesta no estaba preparada. Y me di cuenta igual que aunque yo no podía aceptar ese nivel de responsabilidad, Actrices ya lo estaba haciendo. No era momento, y todavía no lo es. Tengo que estar preparada, porque es muy duro todo lo que debés enfrentar", dijo para aclarar por qué no aceptó.

En ese sentido, la actriz se preguntó si no fue una casualidad haberse enfermado justo cuando pasaba por el mayor momento de exposición con el colectivo, tras luchar por la legalización del aborto y luego de dar a conocer la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por abuso sexual.

"Yo tuve un cáncer. No digo que tenga una razón de ser, pero no es casual que me haya pasado después de poner el cuerpo. El año pasado, cuando más le puse el cuerpo a la situación, tuve cáncer. ¿Podría haberlo tenido igual si no hacía Actrices? Quién sabe", cuestionó.