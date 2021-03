"Dominadas por el dinero y desquiciadas": Morla reapareció y apuntó contra Dalma y Gianinna

La muerte de Diego Maradona ocurrió en un contexto que, según cree la Justicia, es importante investigar para determinar si el "Diez" falleció por la negligencia de los profesionales que lo cuidaban.

En ese marco, los frentes que se abrieron son muchos, y la guerra entre la familia, los hijos, el entorno y las ex mujeres parece no tener fin. Tal es así, que uno de los principales señalados por Dalma y Gianinna como responsables del fallecimiento del ex deportista es Matías Morla, quien fue abogado de Diego durante muchos años.

Con acusaciones cruzadas que parecen no acabar nunca y nuevos secretos que salen a la luz con información de la causa que se filtra a la prensa, este viernes el letrado decidió romper el silencio en el que estaba dese hacía semanas, y utilizó su cuenta de Twitter para hablar de la muerte de Maradona y de los rumores que circulan en torno a él.

"A tres meses y medio de la muerte de mi amigo, existen estos escenarios. Un abogado como loco filtrando información falsa a la prensa y sus consecuencias: periodistas serios chequean la data y no publican. Periodistas vagos, publican sin chequear", escribió Morla, en relación a los audios que en las últimas semanas comenzaron a hacerse públicos.

De quien habla el abogado es de Mario Baudry, la pareja de Verónica Ojeda que también es su representante legal y el de Dieguito Fernando en la causa que investiga el fallecimiento del "Diez".

Lo que sucede, es que tanto Baudry como Ojeda sospechan que el ex futbolista no estaba bien cuidado en la casa de Tigre en la que vivía, y que su muerte es responsabilidad directa de los profesionales que lo atendían, y del entorno que lo dejaba subsistir en pésimas condiciones.

De hecho, trascendió que al astro del fútbol le daban pastillas, alcohol y marihuana para que se durmiera y no molestara a las personas que residían con él, algo totalmente contraindicado para sus problemas de adicción y coronarios.

En este contexto, Dalma y Gianinna Maradona creen que Morla aprovechó y contribuyó con la situación en la que estaba Diego, para así sacarle dinero sin que se diera cuenta y hacerle firmar cosas mientras estaba en un estado no muy bueno de salud.

"También están aquellas dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas, que nunca trabajaron. Con batallas personales y judiciales, con nuestro amado Diego en vida. Quedan al margen las hermanas que son Don Diego y Doña Tota. Gente de bien, Diego en estado puro", sostuvo respecto a las hijas del "Diez".

Además, el abogado dijo que es cómico que Baudry esté hablando mal de él en televisión, cuando el letrado tiene una supuesta causa abierta por "enriquecimiento ilícito por corrupción". "Dejemos actuar a la Justicia y que Diego Maradona descanse en paz. Por favor", cerró.