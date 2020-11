"¿Dónde está la put... de tu madre?": Karina y un desgarrador recuerdo de su infancia

En Los Ángeles de la Mañana, programa al que se sumó como panelista, la "Princesita" Karina reveló episodios de violencia de género e intrafamiliar que tuvieron como victimario a su padre.

Así, mientras los integrantes del programa dialogaban sobre el ataque a puñaladas que sufrió la bailarina Julieta Antón por parte de su alumno Sebastián Villarreal, Ángel de Brito le consultó a la cantante sobre su pasado.

Karina relató que en su hogar "hubo violencia de familia" ejercida por su padre. "A veces uno dice: '¿Por qué las mujeres no se van?'. Y en mi casa pasaba eso. Hay un montón de razones por las que no se van. A veces no tenés a dónde ir, tenés miedo o decís '¿qué hago sola, sin trabajo y con dos hijos?'. Y a veces uno culpa a la madre. Dice '¿por qué no te fuiste antes?'. Pero me parece que hay que estar en el lugar", señaló.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese sentido, la cantante agregó que "si bien hay lugares a los que podés acudir, no te sentís del todo protegida, porque hacés la denuncia por violencia de género y después volvés a tu casa donde está el agresor, y te puede matar igual".

Karina Iavícoli, su compañera de panel, le preguntó si lograba entender aquellas escenas de violencia siendo una niña. "Yo naturalicé ciertas cosas", respondió la "Princesita".

"Mi papá se iba a dormir la siesta con la escopeta cargada al lado y con la Biblia en la mano. Nosotros veíamos eso como algo normal". describió. Sin embargo, también apuntó que un episodio le hizo cambiar de foco sobre la situación.

"Un día mi papá entró sin pedir permiso al colegio y dijo '¿dónde está la puta de tu madre?'. Cuando vi la reacción de mis compañeros y de la profesora dije 'ok, esto está mal'. Yo tenía 7 años", rememoró.