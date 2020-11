Maradona, Claudia, Suar y la negociación secreta por el contrato de La Noche del 10

Año 2005. “La noche del 10” debutaba en la pantalla de Canal 13 con Diego Armando Maradona como conductor. Más allá de haber ganado un Martín Fierro y vivido momentos históricos, como aquella auto-entrevista que se hizo y que por estas horas fue muy recordada en las redes sociales por sus declaraciones sobre la muerte, cómo quería que lo recuerden y qué pensaba de Claudia Villafañe, aquel programa que registró picos de rating incomparables y reportajes únicos, tuvo también un detrás de escena curioso y divertido que salió a la luz en las últimas horas.

Se trata de la increíble historia de las negociaciones agitadas por el salario de Maradona para conducir aquel programa. La idea del ciclo de 13 programas en una sola temporada fue del entonces jefe de programación de El Trece, Eduardo “Coco” Fernández, que convocó a Adrian Suar y Pablo Codevilla, entre otros.

El periodista Augusto Tartúfoli reveló a través de las redes sociales cómo fueron las intensas negociaciones por el pago a Maradona, que se concretó apenas unas horas antes del primer programa y tras una intensa negociación entre Claudia Villafañe y Suar. “Maradona ya estaba separado de Claudia pero le confió para que le negocie el contrato. Finalmente, Diego firma con Suar, feliz, pero el viernes anterior al debut de La Noche del Diez, Diego le dice a Claudia que no le habían pagado el contrato”, comienza el relato.

“Claudia le dijo que no, que Canal 13 pagaba a mes vencido, contra factura. Diego le dice ‘así no lo hago, que me paguen antes, Claudia’. Claudia habla con Suar, quien le dice ‘venite a Pol-Ka que algo te puedo adelantar’. Diego se queda pensando. Claudia va en una camioneta negra a las oficinas de Suar. El Chueco le empieza a escribir un cheque. ‘¿De cuánto lo hago?’, le pregunta a Claudia. ‘Espera que llamo a Diego’, le respondió”.

“Diego, desde el celular, dice: ‘quiero toda la plata del contrato’. A Suar se le cae la lapicera de la mano y le dice: ‘no, no, Diego, así no se puede’. ‘Entonces no hay programa’, dice Diego. Nervioso, Suar hace un llamado y obtiene el OK para firmar un cheque fabuloso para la época”.

“Claudia le dice a Diego que se quede tranquilo, que Suar le estaba haciendo el cheque por el total del contrato. ‘¿Qué cheque?’, dice Diego, y agrega: ¿Sabés las veces que me cagaron con papelitos, Claudia?’. Diego le dice a Claudia que le diga a Suar que el pago es en efectivo o no hay show”.

“Sigue siendo el viernes previo a la noche antes del show de La Noche del Diez. Suar le dice a Claudia: ‘¿de dónde voy a sacar esa montaña de plata, los bancos están cerrados, mañana es sábado?’. Claudia le dice: ‘No sé, fíjate, viste cómo es Diego. ¿No conocés a nadie que tenga?’.

“Suar, audaz, llama directamente al directorio de Clarín y explica la situación. Les pide hacer una vaquita con lo que tengan para pagarle a Maradona en cash”, contó Tartúfoli. “Imagínense lo delirante de la situación. El directorio escala la consulta a (Héctor) Magnetto. Claudia sigue esperando en Pol-Ka. El directorio de Clarín llama a Suar, que se va poniendo blanco mientras sonríe”.

“’Decile a Diego que conseguí la plata, Claudia’, dice Suar. Lo único es que hay que ir a buscarla a Clarín”. Claudia da el OK para ir, Suar propone ir en ese momento, y la ex esposa de Diego recuerda que primero debía pasar a buscar a Dalma por un sitio y luego iría a Clarín. “Suar llegó primero al diario y le hicieron entrega de un bolso con el cash, que era el pago del contrato. Todo legal. A la hora llegó Claudia, baja, entrega la factura, agarra el bolso, firma el OK”.

“Y Dalma?, pregunta Suar. La deje en la camioneta, le dice Claudia, que sube los dólares en la camioneta y al toque llama a Diego y le dice: ‘Ya está’. Diego contesta: “Decile al Chuequito que es un divino y que el lunes la rompemos, Claudia. Así, el 15 de agosto de 2005 debuto La Noche del 10”.