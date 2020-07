¿El Covid-19 se transmite por el aire? La advertencia de 239 científicos y qué dijo la OMS

Un grupo de 239 científicos publicó esta semana el anticipo de una investigación que saldría a la luz en los próximos días y que asegura que el nuevo coronavirus COVID-19 podría transmitirse a través del aire y no sólo mediante las microgotas que emiten las personas al respirar, hablar, estornudar y toser, como asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en las últimas horas adelantó que revisarán el informe publicado por el periódico norteamericano The New York Times.

La investigación adelantada al Times en los últimos días por el consorcio de 239 científicos de 32 países podría simbolizar un profundo cambio en los modos de prevenir los contagios, si efectivamente se confirma que el virus puede transmitirse a través del aire y no sólo mediante las microgotas. De hecho, la OMS anticipó que revisará el artículo, que entre otros aspectos sugería la necesidad de actualizar los protocolos de precaución para evitar la expansión de la enfermedad.

Según la última actualización de la OMS sobre el coronavirus, publicada el 29 de junio pasado, la transmisión aérea de la enfermedad “sólo es posible después de procedimientos médicos que produzcan aerosoles o gotas de menos de cinco micrones”. En este aspecto, la organización insistió en que una ventilación adecuada y el uso de barbijos N95 sólo son necesarios en esas circunstancias.

De confirmarse el planteo del grupo de científicos se trataría de un cambio radical que podría provocar una modificación central en los modos de prevención de la enfermedad. Por ejemplo, si el virus se transmite en el aire y puede permanecer incluso en espacios cerrados amplios, las precauciones en cuanto al uso de barbijo deberán ser más estrictas, pero además aparecen en escena otros espacios con mala ventilación y las posibles consecuencias que podrían provocar en cuanto a la expansión de la enfermedad.

En este aspecto, la investigación que el grupo de investigadores plantea publicar en los próximos días en una revista científica indica que, a diferencia del planteo de la OMS, las partículas más pequeñas de las microgotas pueden infectar a las personas.

En medio de la polémica, la OMS aseguró que revisará el reporte publicado por el New York Times. “Estamos al tanto del artículo y estamos revisando sus contenidos con nuestros expertos técnicos”, sostuvo el vocero de la OMS, Tarik Jasarevic, a la agencia Reuters.

Si efectivamente se confirma la teoría de los 239 investigadores podría simbolizar un profundo cambio en las estrategias de prevención y evaluación de la propia Organización Mundial de la Salud en relación a cómo se debe abordar la pandemia en el mundo y qué medidas se deberían tomar para evitar los contagios.

En el artículo publicado por el New York Times, la jefa técnica de la OMS para prevención y control, Benedetta Allegranzi, sostuvo que “en el último par de meses especialmente hemos señalado varias veces que consideramos la transmisión por vía aérea como posible, aunque es cierto que no está respaldado por pruebas sólidas o, incluso, claras”.