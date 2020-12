"El fútbol fue como una terapia": la futbolista trans, Mara Gómez, debuta el lunes en la Primera División femenina

La primera jugadora trans en sumarse a la Primera División del fútbol femenino nacional, Mara Gómez, destacó que su conquista no es "individual" sino "colectiva".

"Hoy estoy poniendo el cuerpo y la voz para tener una sociedad mas inclusiva, en cualquier ámbito", expresó en una conferencia que brindó el viernes junto al intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, en la sede de la Sociedad Italiana de ese partido bonaerense.

"En mi adolescencia pasé discriminación y exclusión, eso me acorraló y quise suicidarme un montón de veces, porque pensaba que no iba a tener oportunidades, ni iba a poder ser feliz en todo lo que me quería proponer", recordó la deportista, flamante incorporación de Villa San Carlos.

En ese marco, Mara reveló que el fútbol se le presentó "como una terapia" y ahora se convirtió en algo que necesita "emocionalmente para seguir viviendo".

"Fue muy duro el proceso. Fueron muchas las adversidades que me presentó, no sólo el deporte, por mi condición sexual", expresó. Tuve la fuerza de atravesar todos esos obstáculos que me ponía una sociedad que me empujaba a estar dentro de un binarismo en el que yo no encajaba".

Un futuro diferente

La futbolista recordó que el colectivo trans tiene una expectativa de vida de 35 años y que muchas de sus integrantes se ven empujadas a la prostitución ante la falta de otras oportunidades laborales.

"Pude soportar y no caer en esas situaciones porque tuve una familia, una contención", destacó. "Fueron largas las luchas, de mucho sufrimiento, pero no es una conquista personal, es una conquista colectiva, y claramente marca el pasado duro que tiene la comunidad y el colectivo LGTB".

Mara, de 23 años, debutará como parte del equipo de Villa San Carlos este lunes cuando reciba en el Estadio Genacio Sálice de Berisso, a Lanús, en el marco de la segunda fecha del certamen oficial de AFA.