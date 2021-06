"Él me dijo que no la conocía": la ex del novio de Nicole se despachó sobre la relación

Luego de que se confirmara el romance entre Nicole Neumann y Manuel Urcera, la ex pareja del piloto de automovilismo, Micaela Álvarez Cuesta, pasó por Intrusos.

La joven confirmó que se separaron en febrero. "No daba para más por un montón de motivos que prefiero guardarme. Esto ya había pasado muchas veces también: nosotros cortamos pero, como ha pasado en todos estos años, hemos tenido distanciamientos en los que íbamos y volvíamos, pero siempre seguíamos viéndonos. Siempre fue confuso", relató.

Micaela expresó haberse "sorprendido" al escuchar el rumor de que Urcera estaba iniciando una relación con Nicole porque aún no habían cortado su vínculo del todo.

"Obviamente estábamos separados y él podía conocer a quien quiera, como yo también lo podía hacer. Pero nosotros nos estábamos viendo. Incluso, la noche anterior a que saliera en la televisión que él había cenado con Nicole, nosotros habíamos estado juntos", señaló.

Además agregó que cuando le consultó al automovilista sobre Nicole, él aseguró que no la conocía. "Él optó por mentirme, creo que no había necesidad de hacerlo", subrayó.

Al explicar por qué fue al encuentro de Urcera y Nicole en Neuquén para confrontarlos, Micaela reveló que quería constatar la relación "para que la mentira se terminara de una vez por todas, y que él no tenga oportunidad de seguir mintiendo ni hoy ni en un futuro".

"Ellos iban en el auto, yo también y nos cruzamos de frente. Sentí la necesidad de preguntarle a ella si sabía de esta dualidad, que me veía a mí, que la veía a ella", continuó relatando la confrontación. "No sé qué tipo de vínculo tendrán ellos, ellos se encargarán. Me da angustia recordarlo, no fue grato. Pero me servía para poder cerrar este ciclo y dar un paso al costado".

En ese sentido, Micaela aseguró que no tiene "ningún tipo de problema" con Nicole y que "ella no tiene nada que ver con esto", ya que "pasó en otras oportunidades con otras chicas".

"Ninguna tiene que ver, ni me puedo embroncar con nadie que no sea él, porque es el único responsable de estas situaciones”, agregó. "A Manu lo adoro, por eso lo elegí durante 6 años. Costó cortar el vínculo, de ambas partes".