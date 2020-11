“Entré a la habitación y Maradona respiraba”: qué declaró el último enfermero que vio con vida a Diego

El último enfermero que vio con vida a Diego Armando Maradona declaró ayer en la causa que investiga un grupo de fiscales de San Isidro, que busca establecer cuáles fueron las circunstancias en que se produjo la muerte del astro del futbol mundial, si existió algún tipo de irregularidad y negligencia entre quienes rodeaban al ex DT de la Selección Argentina.

Se trata del enfermero que atendía y monitoreaba a Maradona en el turno noche, y cuya identidad permanece bajo reserva. Ayer declaró como testigo en el expediente y afirmó que antes de abandonar su turno ingresó al dormitorio del campeón del mundo y constató que se encontraba dormido.

“Antes de dejar mi turno a las 6.30 de la mañana entré a la habitación y Maradona estaba vivo. Lo controlé, estaba descansando y respirando”, expresó ante la fiscal Laura Capra, según publicó el sitio web Infobae. El miércoles ya había declarado como testigo la enfermera que asistía a Diego en el turno diurno.

El testimonio del enfermero que aseguró haber visto con vida a Maradona antes de retirarse tras cumplir con su jornada laboral es clave, ya que permitiría establecer qué ocurrió y quiénes rodearon a El Diez en las horas previas a su dolorosa muerte, sobre todo teniendo en cuenta que ayer el abogado Matías Morla aseguró que durante 12 horas nadie monitoreó al ex DT.

La primera reconstrucción indicaba que la última persona que vio viva a Diego Armando Maradona fue su sobrino Johnny, cerca de las 23 del martes. El cuerpo ya sin vida fue hallado a las 11.30 del miércoles por su psiquiatra, Agustina Cosachov, y el psicólogo, Carlos Díaz, quienes ingresaron a la habitación al ver que el ex futbolista todavía permanecía allí y no se despertaba. Al comprobar que no tenía signos vitales fueron a pedir ayuda.

En el comunicado que publicó ayer Morla en pleno velorio de Diego Maradona se expresaba que nadie había asistido a su cliente por 12 horas, pero de comprobarse que el enfermero ingresó a monitorearlo antes de retirarse de su turno, se comprobaría que los hechos dentro de la vivienda del barrio San Andrés no ocurrieron de esa manera.

Los investigadores no descartan ahora buscar otros elementos que pueden ser determinantes en la causa. Podrían solicitar las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar y los teléfonos celulares, para determinar si las declaraciones testimoniales coinciden con los horarios de llamados y de quienes ingresaron y salieron de la vivienda de Maradona.

Como la fiscal además cree que incluso antes de las 11.30 hubo otra persona que entró a la habitación de Maradona, la sospecha es que la muerte se produjo no mucho antes de que ingresaran el psicólogo y la psiquiatra. Morla ayer se quejó de que una vez activadas las alarmas y al ver que Diego no respondía las ambulancias tardaron media hora en arribar a lugar. Aunque se debe cotejar si eso efectivamente fue así, por ahora no hay indicios de que hubiera existido una pérdida de tiempo.

Por otra parte, en las próximas horas podrían entregarle a la fiscal los resultados de las pericias toxicológicas realizadas al cuerpo de Maradona (en base a orina y sangre) con el objetivo de determinar qué medicación recibió El Diez antes de morir, si la dosis fue adecuada y si había consumido alcohol u otras sustancias.