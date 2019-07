"Entre lágrimas", un héroe de Chernobyl se suicidó al terminar de ver la serie de HBO

Chernobyl, la miniserie de HBO basada en los hechos ocurridos en abril de 1986 en la central nuclear de Pripyat (Ucrania), por entonces de la Unión Soviética, es todo un éxito a nivel mundial y no solo cosechó halagos, sino que también despertó furiosas críticas y una inesperada ola turística en el lugar donde ocurrió la explosión nuclear.

Pero, además, también generó tristeza, angustia y drama en aquellos protagonistas que vivieron en carne propia la gravedad de las secuelas de la catástrofe que obligó a Ucrania a invertir una enorme cantidad de recursos financieros -miles de millones de dólares - para eliminar las consecuencias, tanto ambientales, como sociales, de salud etc.

La serie de HBO cuenta los días posteriores a lo ocurrido en Ucrania, uno de los peores desastres. Un simulacro fallido por culpa de problemas en el reactor, errores humanos y decisiones frustrantes hicieron que Europa viviera la peor catástrofe nuclear de la historia, provocando miles de muertes y contaminados por radiación.

Bajo este panorama, la tira arranca con la aparición del químico Valery Legasov grabando su diario que luego iba a ser utilizado para entender lo que realmente pasó. Legasov -subdirector del Instituto de Energía Nuclear Kurchatov- se suicidó ahorcándose dos años y un día después de la trágica explosión del reactor de la central nuclear, luego de ser uno de los pilares para resolver el conflicto que lo obsesionó, y que eventualmente lo llevó a su colapso mental.

Tal y como le ocurrió a Legasov, Nagashibay Zhusupov, uno de los héroes liquidadores de Chernobyl, tomó la fatal decisión de quitarse la vida luego de terminar de ver, según sus familiares y amigos más cercanos, “entre lágrimas” la serie de HBO y recordar el olvido que por muchos años el gobierno de su país tuvo hacia él, junto -además- a las promesas que nunca le cumplieron.

A sus 61 años, revivió aquello que creía olvidado y se arrojó del techo de un edificio de cinco pisos en Aktobe, Kazajstán. Fue encontrado muerto por sus vecinos. Este trágico desenlace ocurrió en junio de este año, poco tiempo después de que se estrenará la serie. Zhusupov había sido uno de los primeros hombres en llegar a brindar asistencia a las proximidades del reactor número cuatro.

El hombre sirvió en el reactor número cuatro de la planta nuclear de Chernobyl después de la explosión en 1986 y había sido condecorado por el gobierno tras su actuación en los días posteriores a la explosión, 26 de abril de 1986. Su hija Gaukhar, de 25 años, afirmó que su papá se quitó la vida después de terminar de ver la serie de HBO "con lágrimas en los ojos", por despertar recuerdos dolorosos de su sacrificio, y la posterior ingratitud de las autoridades.

"Todos vimos la serie Chernobyl. Papá la vio y recordó con mucho dolor todos estos momentos que tuvieron que pasar. Mi papá recibió algo de apoyo del gobierno, pero no como él quería. No podemos creer que esto nos haya pasado, y que ya no volverá a casa", dijo su hija, quien además aseguró que su padre sufría frecuentes dolores de cabeza a causa de su trabajo en la central nuclear.

Al mismo tiempo, en testimonios recolectados por el medio británico Daily Mail, sus amigos creen que Zhusupov fue abandonado por el estado soviético. Y es que mientras a muchos veteranos liquidadores se les otorgó alojamiento y les aumentaron las pensiones, nada de eso le ocurrió a él. "Zhusupov se sintió engañado. Vivió en la penuria, sin un hogar adecuado", detalló uno de sus amigos.

Según detallaron, al hombre de 61 años se le había asignado una habitación compartida en un albergue, muy pequeña para él, su esposa y sus cinco hijos. Zhusupov exigió por años recibir otro tipo de residencia, un departamento como los que habían recibido otros veteranos de Chernobyl. Pero a pesar de sus reclamos, una década después descubrió que su nombre había sido "eliminado" de la lista.

"Creo que saltó de una altura en un estado de total desesperación, porque durante muchos años no llegó a obtener un hogar adecuado", sentenció Bakitzhan Satov, que preside una asociación que representa a los liquidadores de Chernobyl, esos hombres que arriesgaron su vida para minimizar los daños producidos por la tragedia nuclear que HBO recreó este año.