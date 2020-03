"Era sano, sus pulmones no resistieron": murió en Italia un argentino de 53 años por coronavirus

Un argentino de 53 años llamado Mario Gustavo Mallo falleció en las últimas horas mientras estaba internado en Italia, luego de haberse contagiado coronavirus. Aunque la muerte se produjo este domingo, la noticia trascendió recientemente, cuando sus familiares lo despidieron en las redes sociales.

Según explicó la pareja de Mallo, el hombre entró al hospital San Paolo de Milán el pasado 20 de marzo y rápidamente fue puesto en terapia intensiva por su complicado cuadro de salud.

La mujer aclaró que el argentino nunca problemas previos, y que aún así, los médicos no encontraban cómo curarlo. "Es la persona más buena del mundo , y no se merece todo esto que está viviendo, se rompió el lomo toda su vida y no puede terminar así", había escrito conmovida la mujer.

A pesar de eso, Mallo, que trabajaba en un restaurante de Milán, donde vivía hace más de una década, falleció este domingo por su complicado estado del salud.

Al enterarse de la triste noticias, su primo, Pol Rojas, utilizó el Facebook para despedirlo."Ayer fue un día muy triste para la familia. Mi primo Gustavo murió luego de perder la batalla contra este virus terrible. Tenía 53 años, era sano, no fumaba. Y sus pulmones sencillamente no resistieron ", escribió con tristeza.

Del mismo modo, la tía del fallecido, Graciela Mallo, despidió a su sobrino a través de las redes. "Descansá en paz, ya está con Dios", sostuvo.

Italia es el país más afectado por la pandemia, debido a que cuenta con 6.077 muertos y 63.927 contagiados. Debido a esto, desde hace semanas las autoridades dispusieron que los ciudadanos permanezcan aislados en sus viviendas para tratar de contener la dramática situación.

Este no es el único caso de un argentino que falleció en Italia, porque el pasado 11 de marzo se hizo pública la noticia del fallecimiento del saxofonista Marcelo Peralta, de 59 años. En su caso, tampoco presentaba patologías de riesgo previas.