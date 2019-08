"Es un manipulador y mitómano": qué dijo la esposa del falso dentista denunciado en City Bell

El Colegio de Odontólogos de La Plata denunció el mes pasado a un hombre que ejerció durante 15 años en un consultorio de City Bell, en La Plata, a pesar de que no tenía título. La estafa llegó a manos de la Justicia después de que una paciente del supuesto profesional lo denunciara por mala praxis, lo que derivó en una investigación.

Según explicaron fuentes del caso, cuando el personal de la subcomisión de Habilitaciones, Rehabilitaciones, Verificaciones, Publicidad e Intrusismo del Colegio de Odontólogos de La Plata se presentó en el consultorio, habilitado por su esposa odontóloga, Fernando Cuacci les confesó que no tenía título ni matricula porque había estudiado algunos años, pero luego había dejado la carrera.

El consultorio está ubicado en la calle 473 bis entre 20 y 21 de City Bell, y en base a lo que contaron los pacientes de Cuacci, el falso profesional atendía en ese lugar hacía 15 años. La causa está a cargo de la fiscal penal de La Plata Virginia Bravo, quien ya se entrevistó con los denunciantes, y quien además imputó al sospechoso por el delito de "ejercicio ilegal de la profesión".

En la presentación judicial, se consignó que al momento de la fiscalización el supuesto odontólogo "estaba atendiendo a una paciente, reconoció que el consultorio estaba habilitado a nombre de su esposa y que ella ignoraba la situación".

Según explicó a Télam Natalia Weiler, presidenta del Colegio de Odontólogos Distrito 1, el cual abarca a La Plata, Ensenada, Berisso, San Vicente, Punta Indio y otras localidades, Cuacci era muy reconocido por sus colegas, por lo que todavía está sorprendida con el caso.

"Creíamos que nos íbamos a encontrar con un odontólogo fuera del Colegio o sin matricula pero no era un profesional. No pensamos que no era parte del sistema, cuando el inspector le pidió título, matricula y habilitación nos dijo que no contaba con nada de eso", agregó.

Como el acusado trabajaba en el consultorio de su esposa, Patricia López Akimenco, ella decidió escribir un mensaje en su Facebook, en el cual aseguró que durante los 20 años que estuvo casada con Cuacci, nunca se enteró de que su marido no se había recibido.

"Como muchos habrán leído quiero contarles que lamentablemente soy una víctima más, totalmente ajena a la ilegal actuación de mi ahora ex marido. Juro que carecía de conocimiento alguno sobre la falta de título habilitante para ejercer la profesión. Creí en él, como muchos otros; era mi esposo y es el padre de mis 4 hijos. Nunca dudé de la autenticidad del título exhibido, ni del sello, ni de los certificados de diversos cursos de posgrado", escribió en su cuenta, y aseguró que su ex es un "manipulador, mitómano y estafador".

Los investigadores explicaron que el caso salió a la luz cuando a principios de agosto una señora se presentó en las oficinas del Colegio de Odontólogos de la ciudad de La Plata para realizar una denuncia por mala praxis contra el supuesto dentista. Según Infobae, allí la paciente detalló que el profesional le había implantado diez piezas dentales, y que a los pocos días se le habían caído ocho.

Cuando los agentes se dieron cuenta que el hombre no figuraba en el sistema donde están inscriptos los profesionales dentales, fueron al consultorio, y luego de algunas preguntas, él mismo confesó que trabaja sin la documentación debida, por lo que, preventivamente, el lugar fue clausurado.