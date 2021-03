"Es un nene": fuerte cruce entre los familiares del hombre asesinado por el joven de 14 años

La familia del hombre de 47 años, quien murió atropellado el fin de semana por un joven de 14 años que les había "robado" el auto a sus padres en la localidad bonaerense de González Catán, increpó con dureza a la madre del adolescente, quien permanece internado tras el choque.

"Lo único que pido es justicia. Si no paga su hijo, que pague el padre. Mis sobrinos se quedaron solos y su hijo salió a matar", le espetó frente a las cámaras de televisión el hermano de la víctima, identificada como Lisandro Aranda Teves.

La madre del menor, quien se encontraba a pocos metros, no dudó en responder: "Mi hijo hizo una locura. Recién ayer se dio cuenta. Él nunca vio al señor y estaba en shock. Agarró el auto sin permiso, volvió, dijo que iba a guardarlo y después se fue a dar otra vuelta. Él me dijo que iba a dar una vuelta. Es un nene, no se dio cuenta".

"¿Tiene conciencia de que su hijo mató?", cuestionó de inmediato el hermano del hombre asesinado. "Su hijo salió a matar, no lo defiendan más. El auto es un arma. Mientras mi hermano está muerto, su hijo está en la comisaría con una custodia. A mi hermano no me lo devuelve nadie".

El menor cumple arresto en un centro de menores de la zona de San Martín, por disposición de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 a cargo del fiscal Marcelo Germinario. La causa fue caratulada como "homicidio culposo y lesiones culposas".

"Mientras su hijo está en el hospital, mi hermano está muerto y mis sobrinos que sedaron sin su padre. No le enseñaron a su hijo que el auto es un arma. No tenía por qué sacar el auto si tiene 14 años y salir a matar gente", reforzó el hermano de la víctima.