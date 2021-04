"Es un psicópata": los audios de la mujer asesinada de 52 puñaladas y las pruebas contra su marido, sindicado como "autor intelectual"

Después de una espera agotadora de tres años, finalmente este martes empezó en la ciudad mendocina de Tunuyán el juicio contra el ex político Leonardo Hisa, quien se encuentra acusado de haber mandado a matar a su mujer Norma Carleti, antes de que ella iniciara los trámites de divorcio.

En la primera audiencia, el fiscal de Homicidios Fernando Guzzo y la querella, a cargo del abogado Víctor Ábalos, pidieron en sus alegatos de apertura que Hisa, quien llegó con domiciliaria, fuera juzgado por ser el instigador del femicidio, mientras que su defensa solicitó la absolución, dado que argumentaron que el asesinato de Norma fue en el marco de un robo.

Leonardo Hisa y Norma Carleti tenía un hijo en común.

El brutal crimen

El femicidio de la mujer de 59 años ocurrió el 5 de marzo de 2018 en su casa, ubicada en las calles República de Siria y Almirante Brown, donde la víctima fue atacada de más de 50 puñaladas dentro de la vivienda.

Aunque al principio los investigadores creyeron que podría haberse tratado de un robo, ya que Carleti tenía dinero en la casa, lo cierto es que las primeras dudas acerca del móvil comenzaron cuando se obtuvieron los resultados de la autopsia realizada en el cuerpo de la víctima, quien incluso fue brutalmente atacada luego de haber fallecido.

Además de la saña con la que se produjeron las agresiones, la hipótesis del robo quedó cuestionada cuando los oficiales de la policía descubrieron que no faltaban elementos de valor, aún cuando sobre la mesa había dinero.

Sin embargo, lo que hizo que los pesquisas comenzaran a pensar en un femicidio, fue el hecho de que empezaran a ser sospechosos del crimen tres empleados de Leonardo Hisa, el esposo de Norma.

Durante las primeras horas de investigación fueron aprehendidos los hermanos Kevín, Alexis y Ever Guerrero y un amigo de ellos, Iván Alexaner Jira, quien finalmente se descartó que hubiera tenido algo que ver con el hecho.

Casi diez días después, luego de una profunda insistencia de la familia de Carleti, el 16 de marzo de 2018 el ex marido de la mujer fallecida, el político Leonardo Hisa, también quedó detenido, sospechado de ser el auto intelectual del crimen.

Así, los investigadores descubrieron que el matrimonio vivía en casas separadas desde hacía ya un tiempo, pero que aún así, las cosas se habían puesto peor, y que Norma quería divorciarse, sobre todo porque se había enterado que su esposo la había engañado y había hecho ciertas maniobras para quedarse con acciones de la sociedad que ambos compartían.

La mujer de 59 años y su marido trabajaban juntos en su empresa dedicada a la producción e industrialización de frutas, en especial de las cerezas. Hisa también se dedicaba a la política y desde su espacio en el radicalismo, se postuló años atrás como intendente de Tunuyán, aunque finalmente no ganó.

Carleti quería divorciarse de Hisa en 2018.

Después de haber estado casados por muchos años, e incluso de haber tenido un hijo en común, lo cierto es que el vínculo ya no daba para mucho más, y luego de que Norma descubriera que Hisa se había quedado con el 80% de las acciones que ambos compartían de la sociedad, tomó la decisión de separarse.

"Yo creo que él es un psicópata sinceramente, porque no puede ser que a la casa que construí yo, no puedo ir. Cuando miro para atrás y veo como lo armó, que la puso en la sociedad de Las Lomas, veo que fue todo re contra calculado. Él me propuso volver por conveniencia, no quiere a nadie, se quiere a él mismo nada más. Yo no le importo", dijo Norma en uno de los audios que le envió a un familiar, al cual tuvo acceso BigBang, en el que hizo referencia a que Hisa le había pedido volver a estar en pareja.

En otra de las grabaciones, que además figuran en la causa que tienen 6 mil fojas y serán usadas durante el proceso, Carleti le manifestó a su marido que lo que pretendía era ir vaciando los bienes de la sociedad, para endeudarla falsamente y quedarse con todo.

"La reunión de hoy es por el divorcio. No te imaginás las ganas que tengo de que lo hagas para poder hacerte lo que vos ya sabés. Espero con ansias tu demanda", le escribió en uno de los mensajes Leonardo Hisa a la víctima en diciembre de 2017, como amenaza.

Norma Carleti tenía 59 años al momento del crimen.

El juicio

Este martes empezó en Tunuyán, después de un largo proceso donde la causa casi se cierra, el juicio contra Hisa, quien está sospechado por la fiscalía y la querella de haber sido el instigador del femicidio.

En este mismo proceso también están sentados en el banquillo de los acusados los hermanos Alexis y Kevin Guerrero, ambos como los autores materiales del hecho, ya que se cree que fueron ellos dos los que encontraron a la casa de Norma para matarla. De igual modo, Juan Carlos Guerrero, el padre de los chicos y empleado de confianza del ex político, también está imputado por haber colaborado para que el femicidio se llevara a cabo.

"En esta primera audiencia el fiscal utilizó algunos soportes digitales para mostrar fragmentos de diálogos que ha tenido mi hermana con Hisa, diálogos de Hisa con su abogado, o de la familia Guerrero, muy, muy incriminantes. Nuestra querella está compuesta por los dos primeros hijos de Norma, porque después hay otro hijo que tiene otro abogado. Nuestro letrado presentó el caso desde el dolor que tienen los hijos, la madre, y yo como hermana. Contamos como se ha ido desarrollando todo y el sufrimiento que causó esto en toda una sociedad y en esta familia. Él hizo mucho hincapié en que Hisa fue el instigador", explicó a BigBang Rosana Carleti, hermana de Norma.

La querella a cargo de Víctor Ábalos, y el fiscal Fernando Guzzo, solicitaron en los alegatos de apertura que Kevin y Alexis Guerrero sean acusados como autores materiales del hecho, Hisa como instigador y su empleado Juan Carlos Guerrero como partícipe primario, todos por el femicidio de Carleti.

"La querella del hijo que mi hermana tuvo con Hisa, presentó el caso como que había sido un robo sanguinario, donde los que habían entrado a robar sabían que Norma tenía dinero en su casa, y que cuando entraron ella se defendió ferozmente y por eso no pudieron llevarse nada de la casa. Después la defensa de Hisa presentó el hecho como algo de inseguridad, donde Juan Carlos Guerrero y Leonardo Hisa, empleado y empleador, están totalmente ajenos a esa circunstancia. Dijo que fueron a robar como un hecho delictivo más", comentó Rosana.

Hisa llegó al juicio con prisión domiciliaria.

Respecto a esto, la querella del hijo menor de Norma, indicó que tanto Kevin como Alexis cometieron un "homicidio criminis causa", que es un homicidio que se comete para ocultar un delito anterior, que en este caso fue el robo.

"La defensa de los otros acusados no supo qué decir. Negaron que el ADN de mi hermana encontrado (bajo las uñas de Kevin), fuera de ella. Dijeron que fue implantado y que él no tenía nada que ver, y que a Alexis la policía no lo había podido identificar tampoco. Negaron todas las pruebas", explicó Rosana. De igual manera, tanto la defensa de Hisa como de Juan Carlos Guerrero solicitaron la absolución de sus clientes.

"Por suerte ya largamos. Hemos estado tres años en la partida y ya se largó y estamos muy conformes con los alegatos que presentó el Ministerio Público", dijo Rosana, quien además admitió que toda la familia está muy movilizada. "A la vez se empieza a aflojar esa tensión que venimos teniendo desde hace 3 años y ya no la soportábamos más. Así que por un lado estamos aliviados de que empezó el juicio, y por el otro estamos esperanzados de que se va a hacer justicia", contó.

Tras esta primera audiencia, el proceso continuará el próximo jueves, día en que declararán los tres hijos de Norma, dos son de otro matrimonio, al igual que también lo hará su hermana, por lo que se estima que será una jornada larga, y que el veredicto podrá conocerse recién dentro un mes.

Hay tres acusados además de Leonardo Hisa.

Las pruebas contra los acusados

Durante la instrucción de la causa, los investigadores descubrieron que a las 9 de la noche del día 4 de marzo de 2018 (antes del femicidio), Leonardo Hisa y Juan Carlos Guerrero mantuvieron una llamada de 14 segundos. Aunque no se sabe de qué hablaron, la querella y fiscalía sospecha que allí acordaron el crimen, dado a que los agresores entraron a la casa de Norma a eso de las 12 del 5 de marzo. Como estas, hay otras llamadas más.

Otra de las cosas extrañas que pudieron comprobarse, es que Hisa y Juan Carlos se reunieron a las 6 de la mañana del mismo día del crimen en el mausoleo de la familia, donde se considera que allí el ex político le pagó a Guerrero por lo que él y sus hijos hicieron.

Además, debajo de las uñas de Kevin Guerrero se encontró ADN de la mujer fallecida, dado que se sospecha que ella forcejó con él cuando entraron a su casa. Según lo que se pudo reconstruir, tanto Kevin como Alexis fueron los que entraron a la vivienda, aunque el celular de Juan Carlos Guerrero lo ubicó también en la zona, por lo que se estima que él estaba afuera esperándolos.

De igual modo, las pericias psicológicas realizadas a pedido de la familia de la víctima, determinaron que Hisa tiene rasgos psicopáticos y que es un manipulador, al mismo tiempo que corroboraron que comprendió la criminalidad del acto porque se encuentra ubicado en tiempo y espacio.