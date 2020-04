"Es una p......": Susana Giménez, indignada con el permiso de salida para mayores de 70 años

En diálogo con Teleshow, Susana Giménez se mostró indignada con la medida que decidió el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la cual obliga a los mayores de 70 años a notificar al servicio de atención ciudadana (número 147) antes de salir de sus casas.

"Esta p...... de que los mayores de 70 años tengamos que pedir permiso para salir me da un odio. Me cayó pésima la noticia. Es una ridiculez, es discriminatoria, estúpida y totalmente humillante", expresó la conductora.

"Es una humillación"

Susana opinó que colocar a los adultos mayores en esa situación equivale a "minimizarlos" y constituye una "humillación" ya que "son los que más se cuidan".

"Yo me sé cuidar perfectamente. Lo he hecho toda mi vida. Nunca necesité nada de nadie. Cuando uno tiene 20 años cree que nunca le va a pasar nada, pero los grandes no", agregó asegurando que no pedirá permiso para salir a pesar de ser mayor de 70 años. "Mientras no haya que salir, no salgo y punto", sentenció.

Además, calificó de "corralito" las restricciones a la operación bancaria determinadas por la cuarentena y explicó que tuvo que vender dólares para pagar el sueldo de dos de sus empleadas porque no pudieron cobrarlo con cheques.

Sin embargo, aseguró que la está pasando "fantástico" durante el aislamiento obligatorio. "Tengo una casa grande, la verdad no me puedo quejar. He estado tan poco en mi casa, que no me molesta para nada estar adentro", aseguró.