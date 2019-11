"Es una pelea de pobres contra pobres": el sindicalista que paró los trenes le apuntó a Macri y justificó la protesta que afecta a 500 mil pasajeros

El sorpresivo paro ferroviario que comenzó a las 4 de la madrugada y se extendió hasta las 9 afectó a medio millón de pasajeros de todas las líneas de trenes metropolitanos. La medida de fuerza fue convocada por La Fraternidad, el gremio que nuclea a los maquinistas, en reclamo por la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias. "Sabemos que estamos perjudicando a nuestros propios compañeros, es una pelea de pobres contra pobres", reconoció el sindicalista Omar Maturano.

La protesta afecta a todos los trenes metropolitanos, lo que provocó una gran complicación para viajar hacia la Capital Federal y grandes filas en las paradas de colectivos, con colas de hasta 200 metros en distintos puntos del conurbano bonaerense, tanto desde la zona norte, como del oeste y la zona sur.

Las asambleas anunciadas por el gremio de La Fraternidad afectan al servicio de todas las líneas ferroviarias del área metropolitana: Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca, Belgrano Sur y Tren de la Costa. Además, según informó la empresa Trenes Argentinos, afecta a los ferrocarriles regionales y de larga distancia.

El gremio prometió que a partir de las 9 de la mañana se retomaría la actividad normal, por lo que lentamente podría normalizarse la situación. Lo cierto es que según Trenes Argentinos el paro sorpresivo, que fue anunciado anoche y del que miles de personas no llegaron ni siquiera a enterarse, afecta a 500 mil pasajeros.

Miles y miles de pasajeros varados en el GBA por el paro sorpresivo de trenes: intentar llegar a tiempo al trabajo y a las obligaciones, un calvario.

La estación de Lanús, completamente desbordada: los colectivos no dan abasto y hay larguísimas colas pic.twitter.com/Y9R8vwAum0 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 1, 2019

En un comunicado, Trenes Argentinos Operaciones informó que “la empresa no podrá prestar sus servicios habituales ya que los afiliados de los gremios ferroviarios efectuarán asambleas en sus lugares de trabajo”, y aclaró que una vez que finalice la medida de fuerza se reiniciarán los servicios, que se normalizarán de a poco hasta volver a funcionar de forma habitual.

Hasta ahora se desconoce cómo continuará el reclamo de los trabajadores ferroviarios, y si habrá nuevas protestas en los próximos días. Lo cierto es que el carácter sorpresivo que tuvo el paro de cinco horas complicó aún más las posibilidades de los pasajeros para llegar a horario a sus obligaciones.

QUÉ DICE EL GREMIO

El reclamo es por una recomposición salarial, y según declaró el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, hace seis meses los trabajadores del sector no reciben el 20 por ciento acordado en la última negociación salarial. En declaraciones a El Destape, Maturano señaló que hace seis meses reclaman paritarias y un reconocimiento de la inflación de 2019. “Nos pidieron que esperemos a las PASO, después que esperemos a las elecciones, y ayer nos dijeron que no había solución”, agregó el sindicalista.

Maturano indicó que el reclamo es del 20 % y que no les ofrecieron ninguna contrapropuesta. “Nos ofrecen aumento para fines de diciembre, cuando ellos no estén, y dejarle esto al Gobierno que viene. Nos dijeron que nos van a aplicar la conciliación obligatoria y les dijimos que se la apliquen al presidente, que hace 30 días que no trabaja. Sabemos que estamos perjudicando a nuestros propios compañeros, que son los trabajadores, es una pelea de pobres contra pobres”, justificó.