"Esta la vamos a pelear juntos": el emotivo mensaje que escribió la novia de Fede Bal luego de que contara que tiene cáncer

Después de que Federico Bal contara en público que acaban de diagnosticarle cáncer en los intestinos, su novia, Sofía Aldrey, se sumó a la catarata de amor que recibió el artista de muchos de sus conocidos, y le dedicó un emotivo mensaje de apoyo en Instagram. "Esta la vamos a pelear juntos", escribió.

El lunes a la noche, con un diagnóstico ya confirmado, Bal publicó un video en las redes sociales, en el cual le contó a sus seguidores que luego de haberse sometido a varios estudios, los médicos le habían informado que tenía cáncer.

"Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron, y me encontraron un tumor en mi intestino que se llevó a analizar. Se hizo una biopsia. El resultado de la biopsia es que el tumor es maligno, tengo cáncer en el intestino. Son palabras fuertes de las que me estoy haciendo amigo estos días", indicó conmovido.

Según le dijeron los profesionales del Instituto Alexander Fleming, donde se atiende, iniciará en las próximas semanas un tratamiento de quimioterapia y rayos para poder vencer a la enfermedad.

Luego de que se conociera esta triste noticia, muchos conocidos del medio y amigos del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal eligieron las redes sociales para enviarle mucha fuerza al comediante, y luego de una catarata de buenos deseos, quien escribió un bello mensaje para su novio fue Sofía Aldrey.

En su cuenta privada de Instagram, la joven publicó una foto en su historia junto a su pareja, donde lo alentó a luchar juntos. "Admiro tu fortaleza ante todas las adversidades de la vida. Esta la vamos a pelear juntos. Te amo", sostuvo. La imagen que compartió los muestra a ambos en Mar del Plata, donde Bal estuvo casi todo el verano ya que protagonizaba la obra Mentiras inteligentes junto a Mica Vázquez, Arnaldo André y Nora Cárpena.

En un móvil con Intrusos, Carmen Barbieri confesó que quien ayudó a que su hijo se hiciera atender por un médico, fue su actual pareja ya que según contó la comediante, el actor venía con problemas desde hacía dos años, debido a que se sentía mal de la panza y hasta tuvo sangrados en varias oportunidades, a los cuales no le dio importancia.

En este sentido, comentó que ella nunca estuvo al tanto de que su hijo tenía alguna sintomatología, y que recién se enteró de lo que pasaba en las últimas semanas, cuando él se decidió a hacerse un chequeo.

"Fue su mujer quien le sacó el turno", aseguró Barbieri y comentó que afortunadamente Federico tiene una muy buena compañera a su lado para pasar este momento complicado.

Incluso, comentó que cuando el actor se enteró de que tenía cáncer, enseguida se fue para la casa de su novia, quien la recibió también a ella para que pasaran un momento juntos. "Cuando él quiere estar solo, ella lo deja, le da sus espacios, porque a veces él no tiene ganas de estar con nadie", explicó la comediante, y aclaró que todos deben hacerse estudios cuando tienen algún síntoma extraño, ya que su hijo siempre atribuyó las molestias a los momentos complicados que pasó durante el último tiempo.

Sofía Aldrey es nieta de Florencio Aldrey, un reconocido empresario oriundo de La Coruña, España, propietario del Paseo Aldrey, el shopping más moderno de La Feliz. Además es dueño del diario La Prensa y del multimedio La Capital. También controla el NH City & Tower Hotel de Capital Federal, la firma inmobiliaria Flai y es dueño de la empresa láctea El Amanecer.

Aunque la joven y Bal se conocen desde chicos, recién este verano comenzaron su noviazgo, cuando se reencontraron y surgió una relación más formal. A pesar de que mantuvieron la relación con un perfil muy bajo, porque incluso al actor se lo vinculó con otras chicas durante la temporada, lo cierto es que la relación está muy afianzada y Sofía ya adelantó que acompañará a su novio en todo el tratamiento.