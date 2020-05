"Estamos eligiendo quien vive": con más de mil pacientes en terapia intensiva, Chile enciende alarmas

Coronavirus en Chile. La administración de Sebastián Piñera alertó a la población sobre el avance del Covid-19 en el país, después de que la cifra de contagios superara en las últimas horas los 80 mil. Con más de 841 muertos y el 94 por ciento de las camas de terapia intensiva de la ciudad de Santiago ocupadas, el Gobierno decretó la compra de urgencia de 404 nuevos respiradores y anticipa que el escenario "se va a agravar".

Al momento, ya son 82.289 los positivos en territorio chileno. Cabe destacar que sólo en las últimas 24 horas se detectaron 4.328 infectados, por lo que el Gobierno encendió la alarma por el posible colapso del sistema de salud. "Está tremendamente estresado, tremendamente exigido; muy cerca de su capacidad máxima", advirtió el presidente chileno.

Un dato no menor advertido por la subsecretaria de Salud, Paula Daza, es que el 53.7 por ciento de los casos corresponden a personas menores de 40 años. Del total de infectados, 372 fueron pacientes asintomáticos; por lo cual el Gobierno dispuso el refuerzo de las más de cuatro mil "residencias sanitarias" (un modelo similar al aplicado en Tecnópolis) distribuidas en todo el país.

"El objetivo es controlar el brote y que los pacientes sean monitoreados por el personal del Ministerio de Salud para que así, en caso de empeorar su estado, puedan ser atendidos", explicó la subsecretaria, quien remarcó que el Gobierno tiene la potestad de trasladar a cualquier caso sospechoso: "Tiene la autoridad para obligarlo, si es que no se encuentran las condiciones sanitarias adecuadas en su hogar".

La funcionaria también alertó a la sociedad y advirtió que es "indispensable que haya un compromiso ciudadano, porque de lo contrario habrá pandemia por mucho tiempo. Es imposible avanzar si las personas no responden a las cuarentenas".

La denuncia de los médicos chilenos

Una semana atrás, cuando la cifra de infectados era de 74 mil a nivel nacional, Claudia Vega, jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital El Carmen, reveló que el sistema de salud de la capital trasandina se encuentra al borde del colapso. "Estamos sin disponibilidad de camas críticas, no tenemos más respiradores, estamos al límite", denunció.

Pese a que el propio Piñera desestimó el cuadro de situación y advirtió que el Gobierno estaba equipando "de modo constante" al sistema de salud, el dato oficial de la Sociedad Chilena de Médicos Intensivistas advierte que el 97 por ciento de las camas para pacientes críticos está ocupado.

"En este momento, estoy eligiendo qué cama se va a desocupar y elegir a la persona que la precisa, que sea la más indicada. Que Dios me ilumine en esto. Uno es humano ante todo. Son tiempos súper difíciles. Yo hoy aparte de estar en mis tres UCI he salido a pabellones, he salido a la urgencia a ofrecer ayuda y uno en estas circunstancias tiene que seleccionar ciertas cosas. Es muy fuerte, no se lo deseo a nadie. Estamos llegando al momento en que hay que tomar decisiones fuertes".