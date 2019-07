"Estoy devastado, ayúdenme": Guido Süller anunció la muerte de su madre Nélida

A los 91 años, Nélida, la mamá de Silvia y Guido Süller, murió luego de permanecer internada duran cinco días. "Se murió mi mamá, estoy devastado, ayudenme", escribió Guido en su cuenta de Instagram acompañando una imagen en la que puede vérselo tomando la mano de su madre.

Sólo un día antes, el mediático había pedido "una cadena de oración" por la salud de Nélida. El año pasado ya había fallecido Hugo Süller, padre de Guido y Silvia, que continúan enfrentados.

De hecho, el mismo Hugo había declarado poco tiempo antes de su muerte que la relación entre sus hijos no era buena. "Ella dice muchas cosas que no son verdades. Algunas veces miente para estar en televisión, a mí eso me duele. No se comporta como fue criada", expresó en relación al comportamiento de Silvia. "Me ponen triste estas cosas que pasan entre los hijos. Y que todo el mundo se entere no le sirve a nadie".

La ex vedette, a su vez, también supo revelar los constantes choques que tuvo con su madre a lo largo de su vida. "De chica yo siempre tuve una relación muy mala con mi mamá, que dividía para reinar", contó años atrás en Desayuno Americano. "Me hacía la vida imposible. La madre es la columna principal de una casa y mi madre falló como mamá. Yo no tuve amor, me faltó cariño".