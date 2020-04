¡Feliz día del animal! De Dylan Fernández a "Hulk" Messi, las historias de las mascotas más famosas del país

Cada 29 de abril se festeja el Día del Animal y como no podía ser de otra forma, los famosos aprovecharon la ocasión para recordar a sus queridas mascotas. El primer saludo va para quizás la mascota más famosa de la televisión y la farándula argentina. Si bien ya no está con nosotros, falleció hace varios años, Jazmín, el yorkshire de Susana Giménez, que pasó a mejor vida en el 2006. Durante los 90 fue sinónimo de lujo canino: tapados a medida, atuendos parecidos al de su dueña, todo el glamour posible.

Un dato no menor, y poco conocido, es que Jazmín era macho. Pero a su dueña no le importó a la hora de ponerle un nombre femenino al perrito, cuyos restos se encuentran enterrados en la casa de la diva. “No hablaré con él, pero sé que él está ahí”, recordó Susana.

Con el tiempo, llegó el turno de Thelma, su perra raza Weimaraner, que está vez si es hembra. A ella se sumó Beto y luego Rita.

Con la llegada de Mirko, Marley quería tener una mascota para que el pequeño juegue y, obviamente, para tener una vía más de gestionar canjes. Así llegó Bailey, que apareció en la vida de Mirko durante los festejos de su primer cumpleaños.

El labrador ya tiene más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram en donde en las últimas horas se compartió un tierno video.

En Olivos, y a veces en la Casa Rosada, hay un collie que suele correr por los jardines de la quinta Presidencial. Se trata de Dylan, la mascota del presidente Alberto Fernández, que apareció en los albores de la campaña presidencial y hasta hizo que su paseador se convierta en una celebrity durante algunos días. Antes de que su dueño asuma como Presidente, Dylan fue padre de Prócer.



Si hablamos de mascota y separaciones no puede quedar fuera Osvaldito Mónaco, el perro del ex tenista Juan “Pico” Mónaco que adoptó en los comienzos de su vuelta con la modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain. Osvaldito es de raza Jack Russell Terrier y era habitué de las primeras emisiones de Pampita Online. Sin embargo, tras la separación de ambos quien quedó con la tenencia fue el ex tenista, que suele mostrarse con el can casi todo el tiempo en sus redes sociales.



El delantero del Barcelona y de la selección Argentina, Lionel Messi, suele gambetear y sacarse rápidamente la marca de los defensores. Pero en su casa tiene a quién más le cuesta dejar atrás cuando intenta esquivarlo: su perro Hulk. El dogo de Burdeos le hace honor a su nombre, por el personaje de Marvel, y es un verdadero gigante.

El Dogo de Burdeos es una raza muy cálida y amistosa con las personas. Y es un perro muy bueno con los chicos porque además de que le gusta estar con gente, tiene mucha paciencia a la hora de jugar con los más pequeños de la familia