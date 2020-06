Paddle gate: echaron a un funcionario de Tigre y Rogelio Frigerio asegura que no estuvo ahí

El presidente del Club Atlético Pilar, Marcelo Pérez, aseguró esta mañana que el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de Deportes porteño, Luis Lobo, y el secretario general y coordinador del gabinete del intendente de Tigre, Fernando Lauría estaban jugando al paddle allí el domingo cuando el lugar fue allanado por Gendarmería.

Sin embargo, el propio Frigerio aclaró que no conoce a ninguno de los que se encontraban jugando en el club y desestimó las acusaciones.

Las fuerzas de seguridad llegaron al club después de una denuncia efectuada al 134 por violación de la cuarentena.

"Los tres funcionarios estuvieron ahí. Me lo confirmó uno de los socios de la concesionaria", señaló Pérez en diálogo con Radio 10 agregando que al parecer Frigerio abandonó el lugar antes del allanamiento. Aunque más tarde dijo que no podía asegurar si Frigerio había ido a jugar o a mirar.

De acuerdo al presidente del Club Atlético Pilar, una empresa es la que tiene la concesión de las canchas y del restaurante del predio, y es por eso que él desconocía la realización del torneo de paddle.

El empleado de seguridad del club estaba de licencia por problemas de salud así que se habían instalado cámaras de seguridad, cuyas grabaciones ya fueron entregadas a la Justicia.

"Hubo una irresponsabilidad total de parte de todos los funcionarios, la verdad es que nos hacen quedar muy mal como institución. Vamos a tomar medidas con la gente que está en la concesión", agregó Pérez.

De todos modos, Frigerio aseguró que no estuvo en el lugar y que no conoce a ninguno de los involucrados. Dijo también que no aparecía en la causa en trámite en la justicia federal.

Renuncia e investigación

Lauría, por su parte, renunció este martes a su cargo según un comunicado del municipio, el cual informa que "el intendente Julio Zamora ha aceptado la renuncia presentada en el dia de hoy por parte del Secretario General y de Economía de Tigre".

Durante el operativo fueron detenidas 15 personas y se secuestraron cinco automóviles. Todos los aprehendidos quedaron a disposición del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, quien los imputó por incumplimiento del Decreto 297/2020.

También presentó su renuncia el funcionario porteño. El gobierno de la ciudad informó que se le aceptó la denuncia al subsecretario de Deportes, Luis Lobo.