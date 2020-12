"Fue horrible": el periodista Adrián Puente reveló que sufrió un accidente isquémico transitorio

En una entrevista con el programa Por si las moscas de La Once Diez, el periodista Adrián Puente reveló que sufrió un accidente isquémico transitorio por estrés laboral años atrás.

"Tenés dos variantes, el ACV que es el más conocido, donde vos tenés una hemorragia cerebral. El isquémico es todo lo contrario, no tenés una hemorragia cerebral, sino que hay un momento en el que uno de los dos circuitos deja de drenar sangre, deja de circular sangre. Entonces te provoca un bache que te puede afectar alguna región del cerebro", relató.

Puente explicó que el accidente isquémico le afectó el cerebelo y dañó súbitamente su equilibrio. "No respondía prácticamente mi cuerpo, llegué a gatas agarrándome de las paredes a avisarle a mi esposa que me estaba pasando eso", recordó describiendo a la experiencia como "horrible".

A pesar de que tuvo una internación breve, el periodista luego quedó por un tiempo "en silla de ruedas, inestable, con otros síntomas que no vienen al caso".

Al momento de determinar la causa de su cuadro, los especialistas que lo sometieron a estudios determinaron que "tenía que ver con el estrés y la súper producción de adrenalina, que es nociva para la salud".

"Me aclararon que se solucionaba con actividad física no competitiva", agregó Puente quien decidió comenzar a practicar ciclismo. "La bicicleta me sacó del subsuelo, porque estaba mal de salud y mal emocionalmente, porque me sentía culpable con tanto superponer trabajo y no ver que no podía mas del estrés, no pude ver el entorno. Por suerte la bici me dio la luz, los pájaros, el aire, el barrio, muchas sensaciones que perdí. Estimulé a mi familia a hacerlo conmigo y hoy mi hijo anda en bici con sus amigos, y que él captara el mensaje me parece un logro", señaló.

"Sé quiénes me quieren y que el laburo es fascinante pero no es todo, que por ahí pasaron 10 años de tu vida y no te diste cuenta", reflexionó en relación al episodio. "Cuando falleció mi papá este año me di cuenta todo lo que me perdí de vivir con él por estar trabajando, este trabajo te come y es absorbente. Ojalá esto sirva de mensaje para otros".