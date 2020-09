"Fue vergonzante": emocionado, Robertito Funes relató cómo vivió la agresión homofóbica que sufrió en vivo

Después de vivir en carne propia una fuerte agresión mientras cubría lo que sucedía en los bosques de Palermo ayer al mediodía por el Día de la Primavera, el periodista de C5N Roberto Funes Ugarte se quebró al aire en el programa conducido por Víctor Hugo Morales cuando relató el mal momento vivido y tuvo que hacer una pausa porque las lágrimas no lo dejaban continuar.

El periodista no pudo arrancar con la nota y, ante la pregunta de Morales de cómo habían sido las últimas horas, con lágrimas en los ojos sólo atinó a decir “vergonzantes”.

“Uno puede aguantarse muchas cosas, pero que lo insulten a uno de esa manera... Hay una familia detrás, una madre, un hermano, gente. Que ese señor haya aparecido de esa manera tan impune, tan desagradable”, continuó. “Siento bronca conmigo porque la tendría que haber visto venir y no fue así. Era eterno, no se acababa más. La policía intentaba contenerlo y lo que más me indignó es que estaba sin barbijo", relató.

”No hay derecho a que una persona insulte así a otra", agregó el periodista en referencia a los insultos homofóbicos que recibió por parte del hombre. En referencia al agresor, sostuvo que "parece que es un acosador de móviles, también molestó a otros colegas".

Acerca de lo mal que la pasó, agregó: "Si venía con un palo o una piedra en la mano, me lo largaba". "Intenté mantener la templaza y me fue bajando durante la tarde el shock. No estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Me sentí muy vulnerable. Espero que los periodistas no vivamos más cosas así", sostuvo el también conductor del programa Sobredosis de TV que ese emite por C5N.

Por último, hizo una mención a un duro momento que atraviesa su familia ya que uno de sus hermanos se encuentra con coronavirus (Covid-19) y no estaría transitando bien la enfermedad. "Espero que mi madre no haya visto esto, no la estamos pasando bien porque uno de mis hermanos, infectado de Covid, no está bien de salud, la está pasando mal", afirmó mientras se le llenaban los ojos de lágrimas nuevamente.

LA AGRESIÓN HOMOFÓBICA

Ayer por la mañana, Funes Ugarte hacía un móvil para el canal C5N por el día de la primavera en los Bosques de Palermo, cuando fue agredido por un hombre que lo amenazó y lo escupió sin barbijo. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo hacia Robertito y cuestionando al agresor que, durante esta tarde, habría sido identificado.

El agresor, identificado como Diego Bussolini, ya había participado de otras marchas contra el Gobierno y protagonizó episodios similares al que sucedió ayer. “A C5N los vamos a echar de la Ciudad. Ustedes se tienen que ir a La Matanza. Te la pasás todo el día criticando a la Ciudad, careta. Ladrones de la patria”, expresó el hombre a los gritos y sin barbijo.

Ante la violenta reacción, el periodista pidió la intervención del personal policial que custodiaba la zona. Sin embargo, y pese a la presencia de los efectivos, el agresor continuó con los insultos. "Ustedes son todas cucarachas, por culpa de ustedes estamos como estamos", exclamó.

"Uno viene a trabajar como siempre y hay gente que tiene ganas de manifestarse; pensé que se acercaba para saludarnos y nos dimos cuenta de que el señor vino enojado por algo", dijo Funes Ugarte y cerró: "Pero bueno tenemos ejemplos de esta gente que no te deja trabajar. Una falta de respeto".