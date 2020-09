"Grande Alberto, no existe el coronavirus": los desagradables videos donde los chetos de Chapelco se burlan de la cuarentena

"Lucho, Ricky, ¿se dieron cuenta que en Europa y en San Martín de los Andes ya no hay cuarentena?", dice y se ríe como loco. Y en otro video, el mismo personaje agrega: "Coronavirus, no te tenemos miedo. Grande, Alberto. No existe el coronavirus". Se debe creer vivísimo. El video se viralizó ayer, pero el protagonista tiene un montón de extras. Todos pegoteados en un parador del cerro Chapelco, ninguno con tapabocas, ninguno respetando ninguna clase de distanciamiento social.

La difusión pública del video les trajo inmediatas consecuencias legales. El Ministerio Público Fiscal de Neuquén logró identificar a ocho personas y las denunció a todas."Hasta el momento, fueron identificadas ocho personas que aparecen en un video que circula en redes sociales y en el que se advierte el incumplimiento del protocolo sanitario respecto al uso de tapaboca y el mantenimiento de la distancia social", se expresa en la denuncia.

Desde la Jefatura de Gabinete de Neuquén, señalaron: "Ante los hechos ocurridos en el Centro de Ski Chapelco que se han conocido hoy a través de redes sociales, el Gobierno Provincial comunica que se encuentra actuando en conjunto con la fiscalía y el municipio para establecer todas las responsabilidades en los mismos". Siete personas fueron notificadas en la sede del Ministerio Público Fiscal del inicio de una causa penal y tuvieron que designar un abogado defensor. También se investiga si estaban autorizados para estar allí, ya que supuestamente los centros de esquí solo están abiertos para residentes de la zona.

Tras la difusión de video, el Ministerio de Turismo de Neuquén dio por concluida la concesión del bar del centro de esquí, el " Torino Bar Bistró, Sociedad de Hecho de Urquiza N.E y Schniepp E.E. ubicado en el Cerro Chapelco Ski Resort, de la localidad de San Martín de los Andes", en atención al "incumplimiento a los Protocolos correspondientes y las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno Nacional y Provincial ante la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19″.

“Mediante la Resolución Nº 052 de la Jefatura de Gabinete, se aprobaron los protocolos sanitarios básicos de las actividades turísticas, servicio de alojamiento turístico habilitadas, centros de esquí y parques de nieve” y que “en virtud a los hechos que resultan de público conocimiento, el prestador de servicios gastronómicos TORINO BAR BISTRO, ubicado en Cerro Chapelco Ski Resort de la localidad de San Martín de los Andes ha incumplido las reglas de conducta generales y los protocolos de actividades establecidos en los artículos 6° y 7° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 576/20″. El comunicado remarca todas las normas que no se cumplieron en el bar: “Durante la vigencia del distanciamiento social, preventivo y obligatorio las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de dos (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional”.