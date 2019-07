¡Habla de faso! Suspendieron un encuentro de autoacultivo en Córdoba para que no los metan presos

La Policía de la provincia de Córdoba amenazó ayer por la tarde a uno de los organizadores del evento de autocultivo de marihuana que se va a desarrollar hoy bajo la premisa de que quedarían todos detenidos si llevaba adelante el evento.

Así lo denunció en diálogo con BigBang uno de los organizadores, Alejandro, más conocido en las redes sociales como @loco_natural. ¿Qué sucedió? Desde hace unas semanas que en la redes sociales comenzó a promocionarse el evento para hoy en el cual se esperan entre 300 y 400 personas. Las autoridades locales se vieron alertadas y decidieron acercarse a la casa de uno de los organizadores.

“Era organizar un evento para todos mis seguidores, para conocerlos, para dar una charla de cultivo, dar unos diplomas a la mejor flor, íbamos a juntarnos a comer hamburguesas. Eran en el dia, no era en la noche, ni siquiera iba a ser un reventón”, le relató a BigBang.

“Quizás me fui de mambo con las redes sociales, pero bueno, es lo que soy, es lo que hago. Fui, llevé todo, cuando vuelvo a mi casa me avisan que estaba la policía. Iba a ser algo lindo, no somos traficantes”, se quejó Alejandro. La idea del evento era también que haya puestos de barberías y de tatuadores.

Finalmente nada sucedió ante la amenaza de la policía provincial. Un dato no menor en que en la Argentina, después del fallo Arriola de la Corte Suprema, se encuentra despenalizada la tenencia para consumo personal de la marihuana. No obstante ello, todavía no existe una ley que regula el autocultivo. Algo similar sucedió con el uso medicinal de la cannabis que recién en 2017 fue promulgado por la Casa Rosada. Sin embargo, el Ejecutivo provincial todavía no se adhirió a esa normativa.

El evento iba a contar también con la participación de diversos instagramers del autocultivo como es el caso de @talitachef, que viajó desde Buenos Aires. “La idea era armar un evento familiar”, explicaron desde la organización.