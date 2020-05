Por qué la cuarentena en la Ciudad podría extenderse hasta mediados de julio (de mínima)

La Ciudad de Buenos Aires volvió a blindarse. Tras una breve reapertura, las autoridades porteñas decidieron dar marcha atrás y se redujo casi en un 60 por ciento la actividad por el pico de contagios que se comenzó a registrar en los últimos días. Las proyecciones que analiza el Gobierno porteño y por qué se espera una cuarentena que podría prolongarse, de mínima, hasta el mes de julio.

"Por la experiencia de todos los países del mundo, sabemos que han tenido un aumento leve de casos durante unos días y luego un aumento exponencial de la curva, que sube y luego baja de manera más acelerada. Eso es lo que esperamos que pase en la Ciudad. La mayoría han tenido entre seis y diez semanas. En ese rango creemos que vamos a estar", precisó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en diálogo con la señal TN.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, la Ciudad podría prolongar su cuarentena hasta mediados del mes de julio. Lo que se evaluará, llegado el momento y con los números sanitarios en la mano, serán las condiciones de la misma.

"No puedo asegurar cuánto va a durar la cuarentena. Depende de la evolución de la curva en ese caso. Esto es semana a semana y es muy difícil planificar tanto para adelante", aclaró, aunque reconoció que esperan que el pico de contagios se registre en los próximos "cinco o seis días". "Si es así, habremos empezado a subir esa montaña que dura entre seis y diez semanas".

Leé también | "No se contagia por el aire": las nuevas definiciones de la OMS sobre el Covid-19 y los síntomas identificados en las últimas horas

El ministro sigue de cerca los números de las autoridades sanitarias. "Lo que venimos viendo en la Ciudad es que la curva ha tomado una dinámica nueva que empieza a ponerse exponencial, lo que significa el inicio de la curva final de los casos de la Ciudad y eso quiere decir que es el momento de mayor transmisibilidad y que los enfermos van a aumentar día a día".

Quirós también se encargó de revelar un dato clave: el número de camas de terapia intensiva en la Ciudad y cuántas están siendo utilizadas al momento. "Estamos muy bien. Hay camas para 300 personas y actualmente tenemos ocupadas nada más que 40".

"Sabemos que las camas se ocupan más tardíamente que los casos, unos siete o diez días después. En total, hemos dispuesto 3.500 camas para todo el sistema del subsector público, con la enorme mayoría de gente que tiene la enfermedad leve en hoteles. Si sumo todas las camas del subsector público, más las obras sociales y privados, son 1.200 camas de terapia intensiva con respirador".

Cuarentena más dura: "Es un nuevo y último esfuerzo para pasar esta parte de la curva"

"En los comercios barriales no ha habido mucha interacciona humana. En los fines de semana, con niños y padres ha sido ordenado y no puso en riesgo el aumento de casos. Pero pudimos comprobar que los lugares donde había grandes aglomeraciones de comercios, el nivel de interacciones fue mayor, por eso le hemos pedido un esfuerzo a este subgrupo para poder pasar este momento".

Leé también | Coronavirus en la Argentina: 456 muertos y 12.076 infectados, la mayoría concentrados en el AMBA

"Cuando vos estás en una avenida donde hay un negocio atrás del otro, la distancia social es prácticamente imposible, porque si bien intenta la gente cubrirla, hay todo tipo de interacción, interaccionarán humana con colas y gente circulando".

Las medidas de precaución

"El barbijo por sí solo no protege de manera definitiva, pero baja el riesgo. Ninguna medida elimina totalmente el riesgo sino sería muy fácil. Todo mitiga y disminuye pero ninguno elimina. Todo el tiempo que salís a la calle, si no tenés contacto a menos de dos metros y tenés barbijo, tenés garantizado que no te vas a contagiar", finalizó.