"Hasta luego, señor": el llamado al 911 que pudo haber evitado el femicidio de Florencia

El femicidio de Florencia Romano, la niña de 14 años que fue asesinada en Mendoza por una pareja que la contactó a través de redes sociales, dejó expuesta la forma en que los servicios de emergencia recepcionan las denuncias, dado a que el ataque se podría haber evitado si la policía que atendió el llamado de un vecino al 911 hubiera detectado la emergencia y mandando un patrullero a la vivienda donde ocurrió el macabro crimen.

Florencia Romano fue asesinada por un hombre que la citó en su casa.

La menor de edad fue asesinada el sábado 12 de diciembre, después de haber salido de su casa en la localidad de Rodeo de la Cruz, tras decir que iba a encontrarse con sus amigas.

Lo que se pudo comprobar, es que Romano se tomó un colectivo que la dejó cerca de la casa donde vivían Pablo Arancibia y Micaela Méndez, lugar en que la pequeña fue golpeada, cortada y quemada luego de negarse a un abuso sexual.

Mientras el brutal hecho ocurría dentro de la casa, un vecino de la pareja escuchó pedidos de auxilio y decidió llamar al 911 para denunciar que se trataba de un caso de violencia de género.

El principal sospechoso fue detenido junto a su pareja.

Esa comunicación fue atendido por una policía de Mendoza llamada Soledad Herrero, quien en lugar de prestarle atención al pedido de auxilio, la desestimó y cortó el llamado, aún cuando ya contaba con la información de la dirección donde ocurría la situación violenta.

Después de que el señor dijera la dirección exacta de la casa donde ocurría la situación de "violencia de género", la policía contestó que esa numeración no le figuraba en el mapa, a lo que el vecino le cuestionó si ella era o no policía. "Hasta luego señor, buenas tardes", le contestó la oficial, y no mandó a ningún patrullero a corroborar lo que pasaba.

Por este accionar, Herrero fue desplazada de su cargo por no haberle dado curso a la denuncia, debido a que la comunicación se produjo el sábado pasado a las 18.58, momento en que se cree que la pareja agredía a la menor.

Además, ya fue citada a declarar por la Justicia para dar las explicaciones del caso. Herrero llevaba cuatro años como operadora del CEO y 13 en la policía, y según trascendió, cuando recibió la llamada creyó que era un chiste.

Por el crimen de la joven fue detenida una pareja a la que la víctima había conocido por la red social Instagram. Tanto Arancibia como Méndez fueron arrestados antes del hallazgo de cadáver de Florencia. Sin embargo, una vez encontrado el cuerpo fueron imputados por el delito de femicidio en grado de coautoría, lo que prevé una pena de prisión perpetua.

Aunque resta conocer el resultado de algunas pericias, se cree que el agresor quiso violar a la pequeña, por lo que la asesinó a golpes, y luego de muerta, quemó su cuerpo.

Arancibia ingresó el jueves pasado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.), del nuevo Polo Judicial, donde estuvo aislado durante las primeras horas. Allí mismo, los pocos internos que hay en el lugar le gritaron todo tipo de insultos, por lo que al día siguiente fue trasladado al sector de admisión de la cárcel Boulogne Sur Mer, donde también permaneció aislado y custodiado para garantizar su integridad física

Aún así, durante el domingo, Arancibia expresó en varias oportunidades que quería quitarse la vida, y fue asistido por psicólogos que indicaron que debía ser trasladado al Hospital El Sauce. Luego, fue evaluado por el Cuerpo Médico Forense, donde coincidieron en que debía pasar unos días en el neuropsiquiátrico para un mejor control y revisión completa.