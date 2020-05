¿Hay esperanza? Un laboratorio estadounidense anunció que la primera fase de la vacuna contra el COVID-19 dio resultado

El laboratorio de biotecnología estadounidense Moderna Inc anunció este lunes que tuvo resultados "positivos provisionales" en un número reducido de voluntarios en la fase inicial de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19, y que debido a esto, esperan en julio poder avanzar al siguiente estadio del estudio con un mayor número de infectados.

En un comunicado dado a conocer en las últimas horas, desde la farmaceutica indicaron además que la vacuna, llamada mRNA-1273, resultó ser segura en general y que fue bien tolerada por los pacientes en los estudios preliminares.

"La fase provisional 1, aunque es un estadio temprano, demuestra que la vacunación con mRNA-1273 produce una respuesta inmune de la misma magnitud que la provocada por la infección natural", explicó el doctor Tal Zaks, director médico de Moderna.

Esto sugiere, en una primera instancia, que la droga genera una respuesta inmune sobre los pacientes infectados, y que por eso, tiene el potencial para prevenir posibles contagios.

La prueba en humanos comenzó en marzo y estuvo a cargo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAD, en inglés) de los Estados Unidos. A los enfermos se los dividió en tres grupos, los cuales recibieron dos dosis, de 25, 100 y 250 microgramos, y en todos los casos desarrollaron anticuerpos contra el COVID-19.

Debido a esto, la siguiente fase comenzará en julio próximo, donde se harán nuevos ensayos clínicos con una cantidad mayor de pacientes.

Si dentro de unos meses todo sigue bien, el consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel, contó que el laboratorio podría solicitar un permiso para comercializar la droga. "Moderna está invirtiendo para aumentar la fabricación a fin de maximizar la cantidad de vacunas que puede producir para ayudar a proteger a tantas personas como sea posible del SARS-CoV-2", agregó.

