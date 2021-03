"Hay por lo menos dos bebés desaparecidos": una sobreviviente del gomón que pinchó en Salta

Horror en Salta. Un gomón, en el que viajaban al menos veinte personas, se pinchó al momento de cruzar el límite internacional entre el municipio boliviano de Bermejo y la ciudad salteña de Aguas Blancas. Se confirmaron dos muertos y hay al menos cuatro personas desaparecidas, entre ellas dos criaturas que viajaban junto a sus familias.

"Estaba cruzando mucha gente. El botero no podía dirigir bien el gomón y le pedimos que nos retorne, pero se pinchó y no hubo más que saltar", reveló Laura, una de las personas que viajaba a bordo, en declaraciones a Radio Fides Bermejo.

La embarcación se pinchó luego de chocar contra una palizada y todos los que viajaban en la misma saltaron para intentar nadar hacia la orilla. "Hay dos bebés perdidos. Es lo único que sé, porque se trata de personas conocidas. Éramos muchos en el gomón y, al ver que se hundía, todos empezaron a saltar", recordó Laura.

Un dato no menor es que este miércoles por la mañana, el Sistema de Alertas Pilcomayo había advertido una importante creciente que desalentaba la navegación en el mismo. "El río estaba recibiendo un afluente de Bolivia y estaba totalmente crecido", precisó a TN Miguel Velardez, de la Policía de Salta.

"Estamos viendo si los desaparecidos lograron llegar a Bolivia. A las nueve de la mañana, el personal policial que trabaja en Aguas Blancas tomó conocimiento de que uno de los gomones que hace el paso ilegal desde y hacia la localidad boliviana de Bermejo se había pinchado y 20 personas habían sido arrastradas por la corriente. Inmediatamente, el personal acudió al lugar y comenzó a rastrillar el río del lado argentino", sumó.

La Policía salteña se puso en contacto con las autoridades bolivianas para unir esfuerzos en la búsqueda. "Este accidente tiene una particularidad: es que únicamente se encontró a una de las personas que iban en ese gomón del lado argentino, donde se están haciendo los rastrillajes. Por eso, se está tratando de entablar comunicación con las autoridades bolivianas para conocer la nómina de personas que pudieron haber llegado del otro lado del río, donde estaba ubicado el gomón".

Velardez también explicó cómo es el tráfico en la zona. "En principio, hay un servicio que es el de las embarcaciones que se administran desde el Puerto Chalanas en Bolivia, que son las que hacen el transporte de una margen del río hacia el otro. Sin embargo, estos gomones que funcionan ilegalmente no están controlados. Ellos mismos administran la forma de hacer el cruce a través de los lugares que no están vigilados por Gendarmería Nacional", reconoció, al tiempo que precisó: "En los casos como hoy, en que el cause no permite que las chalanas puedan transitar, es que aparecen estos transportes".