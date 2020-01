[IMÁGENES SENSIBLES] El terrible choque de Julia Mengolini con un motociclista en la autopista 25 de mayo

La periodista Julia Mengolini protagonizó un dramático accidente en la autopista 25 de mayo. El hecho sucedió ayer al mediodía, cuando regresaba a su casa. En el momento en que intentaba salir de la autovía con su Fiat 500 y bajar hacia la Avenida 9 de julio, chocó con un motociclista. Las imágenes son impactantes: el joven salió despedido de la moto y cayó duramente contra el asfalto. El motociclista se llama Francisco, tiene 28 años, conducía una Honda modelo CBX250 y está fuera de peligro, aunque con politraumatismos. “Venía de una reunión y puse el guiño para cambiar de carril. Por el espejo retrovisor vi la moto pero no pensé que venía tan rápido. La colisión fue menor porque el auto sólo tuvo un rasguño, pero al venir tan rápido el pobre chico salió volando. Me detuve al costado, como corresponde, y también lo hicieron algunos camiones, como se ve en las imágenes. Llamé al 911 y vinieron rápido por suerte. Él estaba consciente y me dijo que sólo le dolía el hombro. Al rato llegó un helicóptero y se lo llevaron. Me resultó llamativo que viniera un helicóptero a buscarlo, pero bueno...”, contó Mengolini a Infobae.

“Estuve cuatro horas ahí, porque tenía que esperar que llegara el perito para que analizara la escena. El auto no me lo retuvieron, me fui manejando del lugar. También me hicieron un test de alcohol y drogas en sangre. Ahí mismo dio negativo, firmé el acta en donde se constató el resultado del examen. Hice la denuncia en el seguro, que lo tengo al día, y me quedé tranquila porque Francisco está bien. Sigo shockeada lógicamente porque lo vi por el espejo volando y se me paró el corazón. En ese momento pensé: ‘Uy, acabo de matar a este pibe’, y por suerte estaba bien. La realidad es que cuando te pasa algo así no parás de agradecer. Al pibe le podría haber pasado algo más, pero ya está. Veremos cómo sigue. Estoy imputada en la causa y dependerá de lo que decida la fiscal”, dijo la periodista. El hecho quedó a cargo de la doctora Claudia Barcia, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 11 de la ciudad de Buenos Aire