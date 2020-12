¿Interna familiar o abandono?: la Mona Jiménez fue acusado de no visitar a su madre en el geriátrico

Luego de que despidiera a todos sus músicos en las primeras semanas de la cuarentena y enfrentara el reclamo millonario de una hija que reconoció a principios del 2020, Carlitos la "Mona" Jiménez afronta ahora otra tormenta.

El hermano de la Mona Jiménez lo acusa de abandonar a su madre.

Es que el cantante cuartetero fue acusado por su hermano Guillermo de descuidar a su madre, Esilda Rufino Santillán, quien reside en un hogar para adultos mayores.

"Esta es mi madre, está en un geriátrico, la pobre, sufriendo mucho y yo no me puedo hacer cargo. Teniendo un hijo muy famoso que no la va a ver ni nada. Quiero que me ayuden a compartir esta historia para que llegue a Carlos Jiménez", escribió en Facebook.

El posteo estaba acompañado de una serie de retratos de Esilda, donde -paradójicamente- se la ve sonriente y levantando los dedos pulgares de sus dos manos.

La madre del cantante se encuentra en un geriátrico.

Por su parte, la prima y la tía del cuartetero, Silvia López y Chela, hablaron en el programa Confrontados por El Nueve y revelaron, según su parecer, el verdadero motivo detrás del escándalo: "Ella pide afecto, dice que el único hijo que la visita es el que postea, pero para que le llegue al otro, para que la visite, hace esto. Es un poco mendigar cariño".

Además, ambas mujeres explicaron que el hogar donde vive Esilda tuvo infectados por Covid-19, y que lo que el hermano de Jiménez reclama es que la cambien de lugar. "No está en las mejores condiciones porque está en un geriátrico con muchas personas. No tiene teléfono, llama con los celulares de otra gente que va", añadieron.

Al menos públicamente, la relación de la "Mona" con su madre fue siempre cercana, y la mujer solía concurrir a los shows que daba su hijo, durante toda su época de esplendor.

En cuanto a la relación del artista con su hermano, el prontuario de Guillermo Jiménez es ciertamente problemático: tres años atrás fue detenido por tenencia simple de estupefacientes luego de que se hallaran 24 dosis de cocaína de alta calidad en su departamento. Ese hecho, según rumores, habría causado un distanciamiento con su hermano.