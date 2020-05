"La empresa no promete nada": Sol Pérez también se defendió de las acusaciones de estafa

Otra de las famosas señaladas por promocionar la polémica "maquinita" de NuSkin, Sol Pérez, se sumó a la ola de descargos que ya habían iniciado Cinthia Fernández y Nicole Neumann.

"La pide todo el mundo. Estaba agotada y recién ahora volvió a entrar. Si el producto fuese malo no habría tanta gente pidiéndolo", expresó en diálogo con Informados de Todo.

Pérez se mostró molesta ya que aseguró que las acusaciones de estafa la perjudican frente a las otras marcas que promociona. "No está para nada bien y hay que tener mucho cuidado para usar la imagen de un famoso para involucrar o hablar mal de una marca", subrayó.

"Yo me llevo una comisión"

Además, la modelo cruzó a la periodista Mai Pistiner, quien explicó en el programa cómo funciona el esquema piramidal bajo el cual funciona NuSkin, mediante el cual se gana dinero a través del reclutamiento de nuevos vendedores.

"Ganás plata por la cantidad de productos que vendés", aseguró Pérez. "Después, obviamente si yo hago entrar a una persona y esa persona, a su vez, vende un montón, me hace ganar una comisión de sus ventas. Es algo lógico".

La modelo aseguró que NuSkin "no promete nada" y no la engañó. "La marca no te exige vender 10 máquinas, ni poner plata para vender. La empresa te dice que cuantos más productos vendas, más plata es la que vas a generar", agregó.

"Si la gente entra a mi comercio, que es el que tengo en mi Instagram, y compra, la que me vendió se llama una comisión. Pero la plata es de la empresa. Y yo también me llevo una comisión", cerró.