"La pelota no se mancha", "la tenés adentro" y su defensa a los jubilados: 9 frases históricas de Maradona

"Mirá si no voy a bancar a los jubilados. Me duele más que a vos. A mí me parece fantástico el reclamo, yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no los voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados, estoy a muerte con los jubilados, porque lo que les hacen es una vergüenza". En 1992, Diego se dirigía junto al Coco Basile al velorio del relator José María Muñoz en el Círculo de Periodistas Deportivos cuando fue interceptado por una protesta de jubilados que reclamaban contra el ajuste.