"La salud privada de la Ciudad está colapsada": la dura advertencia desde Provincia y el temor al desborde sanitario

En línea con la advertencia que realizó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizotti; la minista de Gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió que el "sistema de salud de la Ciudad está colapsado" y advirtió el peligro de un desborde sanitario en el AMBA.

"Estoy preocupada. Los contagios no están bajando. Estamos haciendo diez mil testeos diarios, pero el virus está circulando con una gran velocidad", advirtió Teresa García, en diálogo con Radio Rivadavia. "Creo que la falla no está en el no cuidarse. El Estado ha venido haciendo todos los controles que se deben hacer, pero me parece que hay un desmadre en la flexibilización que ha considerado la población", sumó la funcionaria.

García también hizo mención a la ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA. "Si los casos siguen creciendo con la velocidad con la que lo están haciendo, lo que se va a poner en juego es la cantidad de camas", reconoció. Cabe recordar que dos días atrás, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtiera el delicado cuadro de situación que se presenta en el Conurbano.

"En Capital Federal, lo que es la salud privada, las prepagas, hoy están saturadas. Hay mucha gente, incluso en la provincia de Buenos Aires, que tiene prepagas y que se atiende en Capital Federal. Entonces, esto va a impactar naturalmente en la provincia de Buenos Aires, porque los enfermos van a empezar a ser derivados a lugares de atención privada de la provincia", precisó García.

En caso de que el sistema sanitario se vea desbordado, la proyección de la Provincia es crítica. "Si llegamos a la saturación de camas, la previsión es que entre el 15 y el 20 de agosto estemos ya mirando el número definitivo de camas. Ahí veremos, porque si lo que se pone en peligro es la salud y la atención de aquellos que están enfermos, vamos a tener que hacer otra cosa".

La funcionaria no descarta que el Conurbano cierre actividades. "Eso implicaría reforzar muchísimo los controles de tránsito, algo que hoy es imposible, porque la Policía está en escenarios de inseguridad. También hay que realizar campañas para convencer a la población de cumplir con el aislamiento".

"Hay un comportamiento que está distante de las restricciones. Yo entiendo que estamos todos cansados de estar encerrados, pero hasta que no aparezca la vacuna no hay otra alternativa", reconoció la funcionaria.

La ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA

En las últimas 24 horas, de acuerdo al último reporte emitido por el Ministerio de Salud, 209 personas tuvieron que ingresar a unidades de terapia intensiva. De acuerdo a las estimaciones de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, se trató de "uno de los saltos más importantes" que se registraron desde el inicio de la pandemia por Covid-19 en territorio nacional.

En total, son 1.502 los pacientes que en este momento ocupan una cama de terapia intensiva en la Argentina. Del total, el 85.4 por ciento se encuentran en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. La ocupación a nivel nacional es del 56.3 por ciento, pero la cifra se eleva al 65.8 por ciento en el AMBA.

"Necesitamos seguir trabajando para que quienes tienen más posibilidad de tener más contacto con el virus no sólo generen las acciones pertinentes para minimizar su infección, sino que presten toda la atención del mundo para tener todos los cuidados con quienes tienen más riesgo de tener complicaciones", advirtió la funcionaria, en el marco de la conferencia que tuvo lugar esta mañana desde el Ministerio.