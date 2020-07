"La última en enterarme fui yo": Zulema Yoma desmintió su segunda boda con Carlos Menem

Luego de que la noticia estallara la semana pasada, Zulema Yoma desmintió su segunda boda con el ex presidente Carlos Menem. "No hay nada, una cosa así la anuncio yo", aseguró.

"La ultima en enterarme fui yo", agregó expresando que "todo esto es algo que habría que preguntarle de dónde salió al doctor Mauricio D'Alessandro", quien había sido el que anunció la noticia.

"Sigo sosteniendo todo lo que dije en mi vida", advirtió Yoma en relación a la turbulenta relación con su ex marido, quien en 1991 la hizo desalojar de la Quinta de Olivos.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

De todas formas, aclaró que su actual vínculo con Menem "es cordial", expresando que el hecho de que no haya nuevo casamiento no implica que no pueda "acompañar al papá" de su hija Zulemita.

"Un juez del Registro Civil iba a ir a casarlos al domicilio del ex presidente en la calle Echeverría, en Belgrano. Pero hoy Zulema me llamó y me dijo: 'Ni Menem me pidió casamiento a mí, ni yo le pedí a Menem que se case conmigo'", señaló por su parte Mercedes Ninci en Radio Mitre.

Según la periodista, allegados a la familia le expresaron que el enlace se posterga porque el actual diputado "está en cama convaleciente y no está en condiciones de protagonizar ninguna ceremonia" pero "Zulema lo desmiente".

Según versiones, Zulemita Menem le habría sugerido a sus padres volver a casarse para que su madre no pierda el beneficio de la pensión que le correspondería como viuda de un ex presidente, la cual supera los 400 mil pesos.

Una relación complicada

Menem y Yoma se conocieron en Damasco, Siria, en 1964. Contrajeron matrimonio en 1966 y, ya establecidos en La Rioja, tuvieron a sus hijos Carlos (fallecido en 1995) y Zulema María Eva.

Luego de que se separaran transitoriamente en 1976, cuando el dirigente fue depuesto como gobernador riojano y encarcelado por el gobierno militar, Menem tuvo una relación con Martha Meza, con quien fue padre de Carlos Nair.

El ex primer mandatario se divorció definitivamente de Yoma en 1990 pero recientemente se reconciliaron y mantienen una relación cercana.