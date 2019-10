"Las cosas se están acomodando": el mensaje con el que Juan Darthés reapareció desde Brasil

En el programa Pamela a la Tarde y a través de un mensaje de audio, Juan Darthés reapareció en la escena mediática argentina agradeciendo un saludo enviado por su amigo, el peluquero Rubén Orlando.

"Las cosas se van acomodando"

"Qué lindo, Rubén. Qué lindo escucharte y saber que estuviste acá y que saliste tan bien parado. Ojalá tengamos la misma suerte, que pronto esté allá", puede oirse decir al actor, que se estableció en Brasil hace poco menos de un año luego de ser acusado de violación por Thelma Fardin.

"Como decís vos, las cosas se van acomodando. El tiempo hace eso", agrega Darthés. "Me hace muy bien escuchar estos mensajes, me dan mucha polenta, mucha fuerza. Te mando un beso grande. Gracias de verdad por todo, por lo que hablaste antes y por este mensajito que me ayudó mucho".

Vale recordar que dos semanas atrás el actor fue acusado formalmente por la fiscalía de Nicaragua -país donde ocurrió el hecho que tuvo a Thelma como víctima- y pesa una orden de captura sobre él.

¿Por qué Brasil?

Darthés eligió Brasil como destino por sugerencia de su abogado Fernando Burlando: además de que el actor nació allí, Brasil no extradita a sus ciudadanos para ser juzgados en otros países.

"Está viviendo de sus ahorros, con mucha austeridad. Juan no la está pasando bien. Sus planes serían estar en Argentina y lo frena la monopregunta. Hablás con él, ama a Argentina y le encantaría estar acá", supo señalar el letrado.