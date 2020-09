"Les pedimos por favor que se queden en casa": el duro mensaje de médicos, enfermeros y camilleros

Con la presencia de un grupo de trabajadores de la salud, el Ministerio de Salud publicó un video en el cual llama a extremar las medidas de prevención contra el coronavirus. "Hacelo por todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud que nos están cuidando. Hacelo por vos y por los que querés. Cumplí con todas las medidas de cuidado y prevención diariamente. Seguí cuidándote", escribió el organismo en su cuenta oficial de Twitter acompañando el video.

"El aumento de la circulación ha causado un claro incremento en el contagio de los pacientes. Les pedimos por favor que se queden en casa así nos ayudan a cuidarlos y a cuidarnos", declara allí la médica de emergencias Ana Fustiñana.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

El enfermero Marcelo González aporta que dentro de la sala de emergencias en la que trabaja, muchos de sus compañeros se han contagiado.

"En vista de que socialmente se ha producido una relajación en la gente. Pedimos desde acá, desde nuestro lugar de trabajo, que no bajen la guardia y que no se descuiden. Si no se descuidan, nos están cuidando también a nosotros", agrega.

"Somos primera línea y a raíz de eso mis compañeros y yo nos contagiamos. De hecho yo soy un recuperado de la enfermedad", cuenta por su parte el camillero Javier Ludueño. "Si no es necesario, no salgan de casa", cierra Mauro García, medico terapista.

Cifras que alarman

De acuerdo a las cifras difundidas este domingo por el Ministerio de Salud, Argentina ya es uno de los países con más casos confirmados de coronavirus en todo el mundo.

Así, se informaron 44 nuevas muertes por coronavirus en el país, con lo cual el total de fallecidos asciende a 11.307, con una tasa de letalidad de 2,1% de los casos confirmados y de mortalidad, de 248 por millón de habitantes.

Durante el reporte matutino de la cartera sanitaria se informó que el total de casos confirmados en Argentina es de 546.481, de los cuales 10.776 se reportaron ayer (63,5% en el AMBA, 8,2% en Santa Fe y 6,6% en Mendoza).

"El promedio diario (de casos) de los últimos días es de 10.668", agregó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, quien recalcó que el "AMBA tiene una cierta estabilidad, con un número relativamente estable", pero "alto" de casos.

De los 44 fallecimientos informados desde el último reporte, 27 son varones, entre ellos, 11 residentes en la provincia de Buenos Aires, 6 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 3 en Jujuy y 2 en Chaco y 2 en Neuquén. De las 17 mujeres, 7 eran residentes en la ciudad de Buenos Aires, 3 en la provincia de Buenos Aires, 2 en Río Negro, entre otros distritos.

El total de personas recuperadas es de 419.513, mientras que las personas con infección en curso son 115.661. El sábado fueron realizados 26.254 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.540.101 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 33.940,3 muestras por millón de habitantes.