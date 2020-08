"Lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano": la dolorosa carta de la mujer que murió sin ver a su papá

"Acuérdense: hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona". Con esas palabras, Solange Musse, la mujer de 36 años que falleció en las últimas horas de un cáncer terminal en una clínica de Alta Gracia, le había pedido al Gobierno de Córdoba que dejaran que su padre y su tía entraran a la provincia desde Neuquén para poder despedirse de ella, algo que finalmente no le permitieron.

Aunque a sus familiares le negaron el ingreso, y Musse murió únicamente en compañía de su mamá, sus palabras quedaron escritas, y luego de que se conociera la triste noticia de su fallecimiento, empezaron a resonar en las redes sociales y en los medios de comunicación.

La dramática historia de Solange comenzó hace varios días, luego de que su padre, Pablo, emprendiera un largo viaje desde Plottier, en la provincia de Neuquén, donde vive, para poder visitar a su hija antes de que falleciera. A pesar de su grave situación, las autoridades cordobesas no le permitieron el acceso a la provincia al padre, por lo que ella decidió escribir una carta para pedir que la dejaran ver a su papá por última vez.

"Hola, soy Solange, hija de Pablo Musse y sobrina de Paola Oviedo. Quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos y quiero que sean respetados. Lo escribo porque no puedo hablar mucho. Lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso. Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y los míos para verlo. ¿Quién decide eso, si queremos vernos? Acuérdense: hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona", escribió.

Además, dijo que estaba muy triste por la situación que vivió su tía y su papá, quienes no pudieron bajar ni a un baño en el camino de regreso, sobre todo porque ella ansiaba poder verlos para darles un último abrazo.

"Espero que esto que ha pasado con mi familia no le suceda a más nadie. ¿Hasta dónde llegan nuestros derechos? Quiero que se sepa todo esto por el dolor de la familia. No quiero que nadie más sufra por estas situaciones, ni mi familia, ni ningún ser humano que está pasando por esta misma situación porque estoy segura que no soy la única", sumó.

El padre de la mujer fallecida había viajado junto a su cuñada desde Neuquén y al llegar a la localidad de Huinca Renancó, en Córdoba, le negaron el ingreso por no tener un hisopado negativo de coronavirus. En ese sitio lo sometieron a un test que arrojó resultado “dudoso”, por lo que no le permitieron entrar a la provincia y lo obligaron a regresar a Neuquén.

La situación fue tan dramática que de acuerdo al testimonio tanto de Pablo como de la tía de Soledad, fueron escoltados por patrulleros desde Córdoba hasta la localidad de 25 de Mayo, en Neuquén, sin poder bajarse del auto.

Tras la muerte de Solange, Beatríz, su mamá, explicó a TN que como su hija no podía hablar, decidió escribir una carta para poder ver a su papá, cosa que no logró antes de morir. "La mataron en vida, ella se fue desesperada", contó.

Del mismo modo, dijo que el Gobierno de la provincia nunca le dio una respuesta concreta, y que ahora su esposo se hizo un nuevo test de coronavirus, el cual dio negativo, para poder volver a Neuquén. "Solange lo único que quería era estar con su papá, y se lo arrebataron", dijo por último dolida.

Qué dice el Gobierno de Córdoba

En un comunicado dado a conocer por el Gobierno de Córdoba, las autoridades explicaron que desde hace varias semanas la provincia estableció la necesidad de presentar un certificado de hisopado de Covid-19 negativo de 48 hs máximo, además de tener que realizar una cuarentena en la provincia, para poder ingresar.

En este sentido, informaron que al llegar a Huinca Renancó, el papá de la mujer fallecida explicó que por costo del test, no se lo había podido hacer, pero que necesitaba entrar para poder despedirse de su hija.

Por eso mismo, las autoridades hicieron una excepción, y permitieron que se sometiera a un test serológico, el cual le dio dos veces positivo al papá de Solange, y dos veces negativo a su tía, lo que hizo que fuera imposible que a él lo dejaran entrar a la provincia.

Cuando regresó a Neuquén, el papá de Solange se hizo un test PCR, el cual finalmente dio negativo, pero llegó tarde porque la mujer ya había fallecido.