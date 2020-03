"Lo que hizo Tinelli es una vergüenza": Viviana Canosa estalló contra el conductor por haber ido a Esquel a pasar la cuarentena

Indignada por la decisión que tomó Marcelo Tinelli al irse a Esquel a pasar la cuarentena con su familia, Viviana Canosa salió al aire este viernes en Intrusos, donde criticó fuertemente la actitud del conductor. "Lo que hizo es una vergüenza", sostuvo.

La información había sido revelada este jueves en el programa que conduce Jorge Rial, antes del anuncio que hizo a la noche el presidente Alberto Fernández.

Aunque el propio Tinelli habló con un medio local y se defendió de las críticas que recibió a través de las redes sociales, lo cierto es que Viviana Canosa se mostró muy enojada con la actitud de su colega, y lo manifestó en público.

Al comienzo de la edición de este viernes de Intrusos, Rial comentó que no le parecía bien que el conductor del Bailando por un Sueño se fuera de viaje cuando le habían pedido a los ciudadanos que se quedaran en su casa.

Gracias @rialjorge no me siento tan SOLA, también muchas veces han pedido mi cabeza.

Lo de @cuervotinelli es una Vergüenza. Anoche lo dije en @canal9oficial — Viviana Canosa (@vivicanosaok) March 20, 2020

Atenta a lo que pasaba en la emisión, Canosa twitteó a favor de lo que decía el periodista, y finalmente decidió salir al aire para hablar de lo que sentía.

“Estaba almorzando acá, con mi viejo y mi hija, escuché lo que decían. Más allá de nuestras diferencias, que las hemos tenido y las tendré, es un momento de gestos en Argentina. No pensaba decirlo, pero como vos tenés los huevos para decirlo y yo mis ovarios, está bueno que dos personas como nosotras, mediáticas, digamos que lo que está haciendo Marcelo Tinelli es una vergüenza", aseguró.

Enojada, agregó que muchos periodistas criticaban a los que se iban a la costa a pasar el fin de semana, pero que nadie se había animado a decir que lo hizo Tinelli está mal.

HISTÓRICO 📺 @vivicanosaok habla con @rialjorge ahora en @Intrusos



Sobre @cuervotinelli y su cuarentena en Esquel: "Vos tenés huevos para decirlo y yo tengo ovarios. Lo que está haciendo Marcelo Tinelli es una vergüenza. Dejémonos de joder y quedémonos en casa" #Intrusos20 pic.twitter.com/UxSrOEobZH — América TV 📺 (@AmericaTV) March 20, 2020

"Como dirigente, que está en la mesa del hambre, que dijo que Cristina (Kirchner) tenía el boleto picado, y está con el Gobierno de Alberto, y me alegro, pero que hable del hambre, de la pobreza, de los Wichí, y que ahora se vaya, la verdad es que a mí me indignó”, sostuvo.

"Es un momento para hacer gestos, como lo vimos al presidente con Larreta, con Perotti, con Morales, con Negrelli, con Massa. Me parece que todos los comunicadores, incluido él, estamos diciendo que no son vacaciones. Dejémonos de joder y quedémonos en casa. Él no vive en un monoambiente”, manifestó.

En este sentido, dijo que no le da miedo decir lo que piensa, ya que tiene que hacerlo porque "si Tinelli está en su búnker y llega a un hospital, y hay un albañil y hay un solo respirador, se lo van a dar a Tinelli” y no a otra persona.

Las explicaciones de Tinelli y Guillermina Váldes

"Después de hablar con el gobernador de la provincia y el secretario entendimos que no había ningún tipo de problema en que viniéramos. Sentí que estaba bueno estar acá en familia, sobre todo teniendo hijos adolescentes. Así como otras personas se fueron a su casa del country, a nosotros nos pareció bien pasarlo en nuestra casa de Esquel. Ya nos habían avisado que íbamos a pasar por todos los controles de salud al llegar", explicó Tinelli cuando fue recibido por un medio local apenas ingresó a la localidad.

Por su parte, la pareja del conductor, la ex modelo Guillermina Valdés, aclaró que saben muy bien que el país no está de vacaciones, y que solo viajaron a la provincia porque Tinelli tiene domicilio allí hace 22 años.

"Estaremos hasta el 31 de marzo o hasta cuando nos indiquen las autoridades. Es hacer la cuarentena acá, encerrados, como todos", aclaró.