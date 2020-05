"Lo volvimos a ver en un cajón": quién fue Silvio, el enfermero que murió por coronavirus y fue homenajeado en el Congreso

Por unanimidad, la Cámara de diputados aprobó el miércoles por la noche el proyecto de la “ley Silvio”, una iniciativa que declara como “prioritaria” la protección de la salud del personal sanitario, en homenaje a Silvio Cufre, el primer enfermero fallecido por coronavirus en el país. En la Argentina se infectaron de Covid-19 más de 900 médicos y enfermeros.

La ley que ayer obtuvo media sanción declara como “prioritaria” la protección de los trabajadores del sistema de salud y de los voluntarios que desarrollan actividades esenciales. El texto, del diputado de Interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca, apunta a incrementar las medidas de prevención para evitar contagios, y que sean los trabajadores más jóvenes (con menor riesgo de vida) quienes estén a cargo, de forma prioritaria, de la atención de casos sospechosos.

QUIÉN FUE SILVIO CUFRE

Fanático del rock nacional, solía compartir videos de Los Redondos, Soda Stereo y Sumo en su cuenta de Facebook, Silvio Cufre fue el primer trabajador de la salud que murió por coronavirus en la Argentina. Trabajaba como enfermero de una clínica ubicada en Brandsen, tenía 48 años y vivía en San Vicente junto a su esposa, María José Oliva. Comenzó a presentar síntomas compatibles con la enfermedad el seis de abril, se hizo el hisopado ese mismo día y se confirmó cinco días más tarde que había dado positivo.

En el transcurso de los días, el cuadro de salud de Cufre se agudizó debido a las patologías previas que padecía: diabetes, hipertensión y sobrepeso. El enfermero había estado en contacto con varios casos positivos de Covid-19 en la clínica donde trabajaba, que fue clausurada y está siendo investigada para determinar si ocultaron que tenían varios pacientes con el virus. Allí murió el padre del futbolista Walter Montillo.

Cufre estuvo internado en grave estado cuatro días, hasta que finalmente falleció a mediados de abril. Su esposa reveló días más tarde en una entrevista con América TV que había sufrido hostigamientos y amenazas de parte de vecinos del barrio Sargento Cabral, donde vive, que le reclamaban que se fuera porque iba a contagiar a todos de coronavirus. “Vivo en una casilla precaria y algunos vecinos querían quemarme la casa. Me dijeron que si no me iba a me la iban a prender fuego”, contó.

“Mi marido se fue de acá diciendo que se iba a hacer un chequeo y ahora lo volvimos a ver en un cajón, es una tragedia”, relató la mujer. Junto a Silvio, María José había conformado una familia ensamblada de ocho hijos.