"Los rugbiers mataron por placer", la gira de Alberto y el desafío de Guzmán: las 7 noticias del día

Galperin en la mira de la Justicia: lo denunciaron por haber evitado el reperfilamiento

El CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, fue denunciado ayer por el fiscal federal Guillermo Marijuán por una serie de operaciones de venta de títulos públicos que realizó doce días antes de que el ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, decretará el reperfilamiento de los pagos de los títulos en pesos. De esa forma, Galperín consiguió que el Fondo Común de Inversión de MercadoPago no tuviera retenidos los $1.300 millones en Lecaps de los que se desprendió.

Es por eso que Marijuán denunció al titular de Galperín por "defraudación contra la administración pública" debido a que quiere determinar si la empresa actuó o no con información privilegiada por parte de la administración del ex presidente Mauricio Macri. Desde Mercado Libre emitieron un comunicado en donde negaron dichas acusaciones y remarcaron que esa operación no se realizó con información privilegiada.