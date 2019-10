"Macri, no puedo vivir con $1262": el calvario del discapacitado que se encadenó a La Rosada

Postales de la crisis. Ceferino Martínez tiene 51 años. Sufrió en 1999 un accidente laboral que lo dejó en silla de ruedas. Desesperado por la agobiante situación económica, tomó la decisión de encadenarse en la Casa Rosada para que el presidente Mauricio Macri escuche su reclamo por una pensión digna. "No puedo vivir con $1300 por mes. Los pobres también tenemos derechos".

Después de que su caso llegara a los medios nacionales, el hombre visitó el canal C5N y contó su historia. "Trabajaba haciendo asfalto en Olavarría y quedé discapacitado porque aspiré todo el humo negro que largaba la brea. No doy más. Empecé con una tos seca y se me complicó el nervio ciático. Me duele todo, se me aflojan las piernas cuando hago esfuerzo con el cuerpo".

Quedé en silla de ruedas y hasta ahora no obtuve ninguna respuesta. No me dan una solución. Llegué a prenderme fuego en Olavarría"

Padre de seis hijos, lleva casi 20 años reclamando por una pensión por discapacidad. "Quedé en silla de ruedas y hasta ahora no obtuve ninguna respuesta. No me dan una solución. Llegué a prenderme fuego en Olavarría, pero nadie me ayuda. El abogado de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) era, además, abogado del Ministerio de Trabajo, el señor (Eduardo) Cataldi. Ellos no me defendieron en nada. La ART nunca me defendió", denunció.

"Le pido al señor presidente que me de un subsidio extraordinario porque no puedo vivir con $1300. No doy más y si tengo que hacer una huelga de hambre, la hago", advirtió, al tiempo que aclaró: "Los médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia determinaron que tengo una discapacidad del 62.35 por ciento, mientras que la cámara social determinó que tenía un cuatro por ciento más".

"Trabajaba en Tecnología Vial, una empresa contratada por la Municipalidad de Olavarría para hacer el pavimento. Nunca me reconocieron que fue un accidente laboral. Me negaron los médicos. Nunca me dieron nada, por eso me fui a la Casa Rosada a encadenarme para que alguien me escuche".