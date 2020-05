¿Mal necesario o masacre animal? Erradican conejos con gas fosfina en Tierra del Fuego

Si tenés un conejo en tu casa, no leas esta nota. El Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic), un organismo dependiente del Conicet con sede en Ushuaia, decidió erradicar una plaga de conejos silvestres una fumigación de gas fosfina. Las sociedades protectoras de animales llevaron el tema a la Justicia y protestaron por lo que consideran un mero acto de crueldad con graves peligros para el medio ambiente.



Las posiciones son opuestas por el vértice. Para el Cadic, la sobreabundancia de conejos produce un riesgo “ambiental y sanitario” para la zona, y pone en peligro el propio edificio del organismo. A ver a ver... ¿cómo hacen los tiernos conejitos para tirar abajo un edificio? No es fuerza bruta, claro, sino ingeniería. Según el Cadic, las madrigueras de los conejos producen “hundimientos y derrumbes, poniendo en serio riesgo la infraestructura que apoye sobre ellas, como el edificio del Cadic”.



En el comunicado se informa que los conejos “destruyen la vegetación, eliminando el hábitat de especies nativas y dejando expuesto el suelo a la erosión del viento y las lluvias”, y para colmo representan “un riesgo sanitario ante el contacto con animales domésticos o con las personas” y “para la seguridad de las aeronaves”. ¿Será para tanto?



El Cadic informó que el método para contener la plaga será “una fumigación pasiva y extracción manual” y que el procedimiento que “no implicará riesgo para la seguridad ni la salud de humanos ni de otras especies animales y posee un impacto nulo para el medioambiente”. La Asociación de Funcionarios y Abogados para la Defensa de los Animales (Afada) y la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf) presentaron un recurso de amparo con la intención de evitar que se concrete. Es un asunto de vida o muerte, al menos para los conejos.



En la presentación ante el Juzgado Civil y Comercial 2 de Ushuaia, las asociaciones denunciaron que la erradicación de los conejos “amenaza la fauna silvestre de la provincia, su diversidad biológica y valor cultural, y la integridad física y psíquica de los animales, vulnerando sus derechos a no ser víctima de sufrimientos innecesarios”. Las asociaciones sostienen además que no sólo los conejos podrían morir, sino que las pastillas de Fosfuro de Aluminio que se utilizarán para la fumigación, resultan “altamente tóxicas para cualquier ser vivo”, y están clasificadas “en categoría IA (extremadamente tóxicas) por la Organización Mundial de la Salud”.



En el recurso de amparo, las asociaciones afirman: “Además de atentar contra la vida de la población de conejos que habitan en ese predio, se pone en riesgo la salud de los habitantes de la zona. Los actos que pretende llevar a cabo el Cadic carecen de fundamento legal y ético, y atentan contra los derechos fundamentales de esa especie y contra la diversidad biológica”..



Sin embargo, el doctor en biología e investigador del Cadic Adrián Schiavini, explicó que el gas fosfina está compuesto por una molécula de fósforo y tres de hidrógeno. “El gas se degrada en pocos días en sus componentes básicos sin dejar residuos dañinos para el medio, ya que el fósforo y el hidrógeno son compuestos que ya existen en la naturaleza”. En otras palabras, que los fueguinos no van a morir, salvo que sean conejos. Schiavini aseguró que los conejos muertos “quedarán debajo del edificio, sin que predadores ni carroñeros pueden acceder a ellos. Por lo tanto es erróneo hablar de riesgos para otros animales, para seres humanos o para el medio ambiente”. Los únicos en riesgo, para Schiavini, son los conejos.