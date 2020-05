"Maquinita mágica": la nueva estafa piramidal que involucra a famosas y la furia de la China Suárez y Jimena Barón

Una vez más, una estafa piramidal se volvió tendencia en Twitter, luego de que se publicaran capturas de todas las famosas que promocionan los tratamientos de belleza de la empresa NuSkin.

Y sí, era una estafa nomás. El telar de la abundancia disfrazado con una maquinita para la piel.

Estoy expectante a que se difunda y salgan a hablar las influencers. Asumo que se van a hacer cargo y no la van a difundir más (?) Nocieeeeeerto? #Nuskin pic.twitter.com/mxXBtjIM8T — Mila como milanesa (@MiliAudine) May 19, 2020

Entre las "escrachadas" están Rocío Guirao Díaz, Julieta Nair Calvo, Micaela Tinelli, Laurita Fernández, Zaira Nara, Yanina Latorre, Cinthia Fernández, Marcela Kloosterboer, Stephanie Demner, Sofía Zamolo, Nai Awada, Chechu Bonelli, Nicole Neumann, Silvina Luna, Sol Pérez y Silvina Escudero.

Todas promocionan un aparato conocido como LumiSpa, elaborado por NuSkin, una compañía internacional señalada en varias oportunidades por sus prácticas deshonestas.

"¿Se acuerdan que el año pasado llegamos al acuerdo de que los telares son una estafa? Bueno, las empresas multinivel también lo son", explica en Twitter la economista Candelaria Botto en relación no sólo a NuSkin, sino también a Herbalife, otra compañía con sistema piramidal similar.

¿Se acuerdan que el año pasado llegamos al acuerdo de que los telares son una estafa? Bueno, las empresas multinivel TAMBIÉN LO SON (NuSkin, Herbalife, etc), básicamente les metieron productos carísimos para maquillar la entrada de guita. Misma mierda pero empaquetada. — La Candelaria 💚🔶 (@CandelariaBotto) May 19, 2020

El modelo de negocios de estas empresas se basa en que los vendedores capten -bajo promesa de millonarias ganancias- a clientes para que se sumen y generen beneficios que van a parar al nivel superior de la "pirámide".

Los captados no sólo deben vender productos sino también, a su vez, conseguir a más personas para agregarlas al esquema. Lo cierto es que es matemáticamente imposible que todos los participantes del modelo recauden dinero: si cada uno de los que se suman a su vez debe conseguir que más personas se agreguen para ver ganancias, llega un punto en el cual la cantidad de gente necesaria para que todos ganen supera a la población mundial entera.

Así, la mayoría de los que son captados en este tipo de esquemas terminan perdiendo grandes sumas de dinero, ya que nunca pueden recuperar la inversión inicial.

"Hay que entender y hacer entender que nada que te prometa rendimientos extraordinarios en corto tiempo es legal o real", agrega Botto al respecto. "Pensemos racionalmente, ¿si algo es tan bueno porque te llegaría sólo a vos? Falta educación financiera".

La economista reveló que una amiga perdió más de 1000 dólares al ingresar en NuSkin mientras sus superiores le advertían "que no avanzaba porque no le ponía el ánimo suficiente".

"No quiero vender ninguna 'maquinita'"

En abril, mientras tanto, Dadatina -una influencer conocida en Twitter e Instagram por sus recomendaciones de productos y tratamientos cosméticos- ya había advertido sobre las campañas de captación de NuSkin, ya que a ella misma intentaron "seducirla" para que se sumara.

Que hace NUSKIN? Es una estafa piramidal que vende productos anti age, vitaminas, aparatos, etc.



Lo que buscan es que te inscribas como distribuidora poniendo plata y asi recibir productos para revender. El problema es que no se gana casi nada y se termina + — Dada (@dadatina) April 5, 2020

"Es una estafa piramidal que vende productos anti age, vitaminas, aparatos. Lo que buscan es que te inscribas como distribuidora poniendo plata y así recibir productos para revender. El problema es que no se gana casi nada y se termina gastando una fortuna. Entonces: ¿cómo haces dinero? Reclutando más gente, y que ellxs recluten más", señaló.

Paralelamente, Eugenia "China" Suárez y Jimena Barón se pusieron en el bando contrario al de sus colegas censurando abiertamente estas prácticas.

"No quiero vender ninguna 'maquinita' para la cara. Gracias", escribió la "China" dando a entender que también le propusieron sumarse al esquema.

"Antes de gastar fortunas en productos de belleza, prueben una semana con lavarse la cara cuando se levantan y antes de acostarse. Hidratar la piel con alguna crema, tomar dos litros de agua por día, comer sano y dormir bien", aconsejó Barón. "Debería haber un gran cambio y no sale una fortuna. Dale una chance a eso antes de intentar comprar magia. La magia no existe, ya te pasó con tu ex, deberías saberlo".