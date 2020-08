¿Marcela Tinayre hizo despedir a una maestra? La anécdota del pasado escolar de Juana Viale que resurgió

Días atrás, Juana Viale reveló que sus hijos reciben educación en una escuela Waldorf, basada en particulares métodos pedagógicos distintos a los tradicionales.

"No tienen una maestra que viene, llega y tenés cuarenta minutos de matemática, biología o historia. Tenés tiempos para el conocimiento de la matemática en todos los ámbitos, no solo números, por ejemplo", expresó.

"Hay algo muy humano que tiene esta educación. Es vivencial, respeta mucho los ciclos del niño", agregó. "Los chicos tienen la misma maestra desde el primer grado hasta que terminan la primaria en sexto grado".

En la misma emisión de La noche de Mirtha Legrand Juana también criticó el funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires, ganándose la ira de varios.

"Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces porque no se cumplen los días necesarios de clase, o porque hay maestros que no van porque no reciben un sueldo acorde", expresó.

"Comportamiento nulo"

Sin dudas la educación de los hijos de Juana es diferente a la que ella recibió en el colegio Blue Bell de Palermo, la cual supo arrojar una anécdota difundida por una de sus maestras.

Años atrás la docente -quien quiso resguardar su identidad- pretendió enviar a rendir a diciembre a la nieta de Mirtha Legrand, quien en aquel entonces tenía 11 años, por sus malas notas.

"El comportamiento de Juana en el aula era nulo, no existía, nunca levantaba la mano para participar de algún tema", relató. "Si una docente quería que contestara algo había que preguntárselo específicamente, pero siempre respondía con un, no sé. No sabía leer, ni escribir".

La maestra decidió citar a Marcela Tinayre, quien en repetidas ocasiones expresó que no podía presentarse en el colegio por razones laborales.

Cuando finalmente se hizo presente en el establecimiento educativo, fue directamente a hablar con los directivos. Luego, convocaron a la maestra quien, antes de comenzar a enumerar las dificultades de Juana, fue llamada a silencio por su madre.

"No necesita que usted la apruebe. En realidad la traigo a la escuela porque hay que cumplir un trámite. Pero ella en su vida va a ganar tanto dinero con el que usted pueda soñar jamás", habría dicho Tinayre.

Como corolario, la maestra recibió un duro golpe laboral: fue despedida de su trabajo tras cuatro años en la institución. "Gracias a Juanita Viale y el despido yo me pude comprar mi primer auto, un Volkswagen Senda", ironizó.