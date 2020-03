“¿Matar a un ser humano vulnerable es un trámite exprés?”: la furia de Amalia Granata por el aborto

La legisladora santafesina Amalia Granata, volvió a apuntarle con dureza al proyecto de legalización del aborto, que será enviado en los próximos días al Congreso de la Nación por el presidente Alberto Fernández. Ahora se supo que en la Casa Rosada buscan un tratamiento “exprés”, lo que no le cayó para nada bien a la mediática “celeste”.

“¿Matar a un ser humano vulnerable es un trámite exprés?”, se preguntó Granata vía Twitter, a modo de rechazo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que será enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo en los próximos días. El domingo, ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández, habló de una iniciativa que “permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”.

Aunque aún se desconoce el detalle del proyecto, en la Casa Rosada trabajaban en una iniciativa “exprés”: según La Nación, porque creen que la discusión de fondo ya se dio en 2018, cuando fue aprobado en Diputados y rechazado en el Senado. Ahora, buscarían que el trámite no lleve más de dos semanas.

Por eso, Granata salió esta mañana con los tapones de punta en las redes sociales. De hecho, el domingo y ayer también expresó fuertes críticas al proyecto, que de todos modos no podrá votar, ya que es una legisladora provincial y no de una diputada nacional. “Las violaciones, el narcotráfico, la pedofilia y los femicidios también “suceden”. ¿Los legalizamos?”, se preguntó irónica el domingo.

TRÁMITE EXPRÉS

En el gobierno buscaban dar aviso al propio Frente de Todos que no había margen para votar contra el proyecto de ley. La advertencia no es menor, sobre todo si se tiene en cuenta que el lunes el presidente del bloque oficialista en el Senado, José Mayans, no sólo anticipó que votaría en contra, sino que sostuvo que si se aprueba la iniciativa “el Estado estaría autorizando a matar a una persona”.

En la Casa Rosada razonaban que no sería lógico que los diputados y senadores del Frente de Todos se opongan a un texto enviado por el propio presidente de la Nación, a diferencia de lo que ocurrió en 2018, cuando el proyecto fue presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito, y Mauricio Macri sólo “habilitó” el debate, marcando su postura en contra.