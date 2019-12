"Me arruinó la vida porque me humilló": el doloroso relato de la joven que denunció a Pablo Rago por abuso sexual

Érika Basile denunció el pasado martes por abuso sexual al actor Pablo Rago, y luego de haberse presentado ante la Justicia, este jueves decidió contar detalles del traumático momento que vivió con el artista en diciembre de 2015, luego de que ella fuera a verlo a su casa. "Me arruinó la vida porque me humilló. Me siento humillada por completo", aseguró angustiada.

En diálogo con el programa Nosotros a la mañana, la actriz reveló que desde que radicó la denuncia sufre de ataques de pánico, porque le resulta muy difícil recordar todos las situaciones que debió enfrentar. “Esto me venía perturbando hace años y lo vengo callando. No hablé con nadie. Con mi familia tampoco”, se sinceró.

Luego de eso, la denunciante contó que los hechos ocurrieron en diciembre de 2015, luego de haber aceptado una invitación que Rago le hizo para ir a verlo a su casa. "Acepté porque había química entre los dos. Cuando llegué estaba todo muy bien, hasta que se presenta una situación que yo no esperaba, que no es lo que yo practico”, aseguró, y para agregar más información, el periodista Tomás Dente acotó que las cosas se complicaron cuando el artista se puso a fumar marihuana.

“Ahí me pide una práctica sexual, yo me niego y él se enoja, y se pone agresivo. Me empieza a insultar, a denigrar”, relató Basile, y explicó que en ese momento, el actor le empezó a preguntar para qué había ido, mientras que además la trataba de "puta".

La joven comentó que antes de eso, ambos se habían besado, y que hasta ese momento, todo estaba bien. Sin embargo, cuando Rago quiso llevar a cabo una práctica sexual extraña, ella se negó, y ahí él la violó. “Directamente hubo penetración”, dijo dolida al explicar que el hecho se dio si su consentimiento.

Cuando por fin pudo irse de la casa, la joven decidió no volver a ver al actor, aunque sí siguieron en contacto porque él le había prometido que la iba a ayudar con una oferta laboral. A pesar de eso, nunca le habló de ninguna propuesta de trabajo, sino que muy por el contrario, le empezó a mandar videos en los que se masturbaba.

"Eso fue bastante incomodo", admitió la denunciante, quien además cuestionó el hecho de que Rago no salga a hacerse cargo del tema de manera pública. “Me gustaría que Pablo saliera a hablar y diga que lo que yo digo que es mentira. Que diga que él no me tocó, que no estuvo con una cámara y me abusó. Que lo diga. Solo él y yo sabemos lo que pasó”, agregó.

Del mismo modo, cuestionó que la gente la juzgue por haber ido a la casa del actor, y que además la critiquen por haber podido contar ahora, algo que pasó años atrás. "Él me arruinó la vida porque me humilló. Me siento humillada por completo. Estoy entera por mis cuatro hijos, que los amo y son mi orgullo”, concluyó.

La denuncia fue presentada en 17 de diciembre en la Comisaría N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires, y luego de que se hiciera pública, aparecieron fotos de unos chats entre la denunciante y Rago, donde el actor le enviaba fotos mientras se metía la mano dentro del pantalón y tocaba sus partes íntimas.