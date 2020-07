"Me cosieron el dedo y me dijeron 'andate a tu casa'": habló el colectivero al que le cortaron el meñique para robarle

Christian Almaras, un joven chofer de colectivos de 24 años, sufrió la amputación de uno de sus meñiques en un asalto sucedido en la noche del martes en Don Bosco, partido de Florencio Varela.

Mientras manejaba por el barrio La Carolina con un pasajero a bordo, un delincuente subió a la unidad y lo amenazó con un cuchillo y un arma de fuego.

El ladrón primero robó las pertenencias del pasajero y luego cortó el meñique de Almaras con un cuchillo. "No me resistí, le di todas mis cosas y le abrí la puerta para que se vaya", contó el chofer en diálogo con América TV.

Luego de denunciar el hecho, el personal policial que llegó al lugar no quiso levantar el dedo seccionado, por lo cual un compañero de trabajo del joven se encargó de llevarlo hasta la clínica para intentar el reimplante. Pero el daño en la extremidad era demasiado profundo y la intervención no pudo practicarse.

"Me cosieron el dedo y me dijeron 'andate a tu casa' sin darme ni una sola medicación contra el dolor", denunció Almaras quien decidió conservar el meñique en el freezer de su hogar. "No me dio para tirarlo", admitió.

Pedido de seguridad

"Tendría que haber un poco más de seguridad para nosotros, no es la primera vez que pasa algo así. Salimos a la calle y estamos solos", subrayó el chofer.

En ese sentido, en junio del 2017, un conductor que trabajaba en la misma línea que Almaras fue víctima de un hecho violento similar, y años antes, se registró otro en la zona de Bosques.

A raíz del nuevo ataque, los empleados de las líneas 324, 504, 501 y 583, que cubren recorridos entre Florencio Varela, Berazategui, Don Bosco y barrios de Quilmes, iniciaron un paro total de actividades por 24 horas en reclamo de medidas de protección y en solidaridad con el chofer agredido.