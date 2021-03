"Me fue infiel con el ex de mi hermana, el padre de mi sobrino": Felipe Pettinato acusó a su pareja

Mientras continúa internado en una institución médica desde principios de marzo después de haber sufrido un brote psicótico, Felipe Pettinato dialogó vía WhatsApp con Ángel de Brito.

Allí, apuntó duramente contra su ex pareja, Sofía Colasante, madre de su hija Juana Michela. "Por suerte, estoy mejor. No me interesa que me defiendan en un tribunal personas que no me defienden en la vida", expresó Felipe.

"Mi ex mujer me fue infiel desde el 2017 al 2020 con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y el padre de mi sobrino. Tengo a Sofía grabada dando lujos de detalles de la perversión de esta relación" , aseguró. "Estoy enojado por la salud de mi hija. Está en manos de gente nefasta".

Al mismo tiempo, el hijo de Roberto Pettinato señaló que "por suerte" se siente mejor y está "internado voluntariamente y pasándola excelente".

Además, reveló que la única relación familiar cercana que mantiene es con su hermana Tamara y que "los demás son unos cobardes y mercenarios".

Felipe denunció a la madre de su hija.

Según relató De Brito en su programa Los Ángeles de la Mañana, Felipe piensa ir a la justicia para pedir la tenencia de su hija Juana. "Iré por quienes me hicieron tanto daño", le adelantó el imitador de Michael Jackson al periodista. Su hermana no habló sobre el tema.

Vale recordar que en octubre de 2019, Felipe Pettinato fue denunciado por abuso sexual por una adolescente de 15 años, hermanastra de Colasante.

“Se trata de un abuso sexual simple, con tocamientos en la zona genital de la víctima”, había asegurado el abogado de la denunciante, Andrés Bonicalzi.

El hecho ocurrió en marzo de 2018, cuando la adolescente -que en ese entonces tenía 14 años- estaba recostada en el sillón del living de su casa. En ese momento –según la denuncia- Felipe vivía en esa casa y la manoseó sin su consentimiento.