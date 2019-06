"Me mandé una cagada": la confesión del conductor que llevó 50 metros a un chico en el capot

Cristian Prieto, de 20 años, fue atropellado el pasado jueves a la mañana en pleno centro de la ciudad de Moreno, y el conductor que lo embistió con su auto y lo llevó en su capot durante 50 metros fue detenido en las últimas horas, después de que un testigo aportara el dato de la patente del vehículo con el que se produjo el choque.

Aunque el violento hecho ocurrió la semana pasada, gracias a que lo sucedido tomó trascendencia recientemente, la investigación avanzó con mayor rapidez, y así los oficiales de la policía lograron dar con el paradero del hombre que había huido del lugar sin auxiliar al joven, quien estaba inconsciente y lastimado. "Cuando los policías fueron a buscarlo (al sospechoso), le dijeron que había ocurrido un accidente, y él dijo que se había mandado una cagada", contó a BigBang Lorena Prieto, la mamá de Prieto.

Según explicó la madre del joven, ayer a la noche la llamaron desde la fiscalía para decirle que habían detenido al hombre que había atropellado a su hijo, y que la aprehensión se había logrado gracias a que un testigo, policía de la fuerza federal, había hecho la denuncia ante la Justicia y había, además, aportado la patente del auto que se buscaba.

"El muchacho de la moto que buscábamos, no es que no quería hacer la denuncia, sino que en la comisaría no se la tomaban y lo hicieron esperar muchas horas. Al final fue a la fiscalía, le tomaron la declaración, dijo la patente y así pudieron encontrar al auto y al conductor", indicó.

Después de haber recibido la noticia, esta mañana Lorena Prieto fue a la fiscalía para pedir más información, y allí los investigadores le comentaron que el sospechoso fue detenido en su propia casa, y que admitió haber atropellado al joven. "Los policías le dijeron que había ocurrido un accidente y él dijo 'sí, sí, ya sé, me mandé una cagada'. Así le dijo, para el hombre este mi hijo es una cagada, no tiene otra palabra, así que bueno ahora está en la comisaría", aclaró dolida.

El conductor del auto, llamado Mauro Cáceres, tiene 32 años y se encuentra alojado en la comisaría de Rodríguez, a donde también trasladaron su vehículo, el cual será peritado en las próximas horas.

Según las imágenes que trascendieron luego de la detención, el detenido le había hecho arreglos al auto en el parabrisas y el paragolpe, aunque los trabajos no estaban del todo terminados, lo que permitió detectar que ese era el vehículo del choque.

"El auto tenía hasta pelos de mi hijo", dijo la mamá de Prieto aun sorprendida, y agregó que ahora el juez deberá resolver cómo seguirá la investigación, tanto en que lo corresponde a las pericias, como a las declaraciones del sospechoso y de los testigos.

Hacia el final de la conversación, con mucha esperanza y emoción, Lorena Prieto confirmó a este portal que su hijo ya salió del coma, y que de a poco, los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde está internado desde el día del choque, tienen pensado despertarlo. "Todo es despacito. Ahora lo principal es mi bebé", concluyó.

El caso

El pasado jueves 6 de junio, Cristian Prieto se bajó del colectivo, y como habitualmente hace todas las mañana, comenzó a caminar para ir a tomarse el tren u otro colectivo para ir hacia Saavedra, donde trabaja en una obra en construcción. Sin embargo, cuando el joven se dispuso a cruzar la calle, no vio que un auto que cruzó el semáforo en rojo venía a toda velocidad, y en cuestión de segundos, fue atropellado.

El conductor del vehículo llevó al joven 50 metros en su capot, y en lugar de bajar para ver si estaba bien, huyó del lugar y desapareció durante 6 días, hasta que el martes a la noche fue detenido.