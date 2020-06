“Me provoca el mismo dolor que el cáncer”: el tibio pedido de disculpas de Baby Etchecopar a Cristina

Luego del masivo repudio por sus declaraciones del sábado en la mesa de Mirtha Legrand, el conductor de radio y televisión Baby Etchecopar le pidió disculpas a la vicepresidenta Cristina Kirchner, tras haber asegurado que era el “cáncer de la Argentina”. “Me arrepentí de la frase, por mi hijo y por Cristina, a veces quiero significar el daño que nos hace su maldad, pero pido disculpas, tendría que haber dicho ‘el gran problema’, usé una palabra desafortunada”, sostuvo en su programa de Radio Rivadavia.

El conductor quedó en el ojo de la tormenta el sábado por la noche, cuando en el programa de Mirtha Legrand – que por la cuarentena es conducido por su nieta, Juanita Viale – aseguró que la expresidenta y actual vice es el “cáncer de la Argentina”, y que “la señora es una señora sola, que el único poder que tiene es el poder, es una señora que no quiere a nadie, que se mira al espejo y dice ‘estoy espléndida para salir a cortar cabezas, salgo a arruinarle la vida a la gente’. Si Cristina sigue en la Argentina, la Argentina se termina”.

La frase pasó desapercibida en el programa de El Trece, en el que estaban el resto de los hombres que conducen programas en radio Rivadavia y que estrenaron programación hace pocos meses, entre ellos Eduardo Feinmann, y Oscar González Oro, ambos muy críticos del kirchnerismo.

“Fue una palabra (cáncer) desafortunada, tengo que pedir disculpas, después cunado lo pensé dije que ‘fue una boludez’, quiero pedirle disculpas a Cristina, para mí es un desastre, es mi forma de pensar, ella me provoca el mismo dolor que el cáncer. No se hace política con el odio. Cáncer es una palabra que no me gusta, por eso pido disculpas públicamente”, sostuvo Etchecopar. Además, el conductor sostuvo que “hay otras formas de hablar de Cristina”.

El comentario de Etchecopar le valió múltiples críticas desde el Frente de Todos. De hecho, hubo una presentación de legisladoras del bloque oficialista ante la Defensoría del Público, a cargo de la periodista Myriam Lewin, recientemente designada en el cargo. Allí presentaron un informe en el que detallan todas las denuncias contra Etchecopar por violencia verbal de género ante el INADI, la Defensoría del Público y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. Ayer la ministrad de Género, Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expresó: "Repudio absolutamente los dichos contra Cristina Fernández de Kirchner. Lo dijimos entonces, lo seguimos sosteniendo ahora y lo vamos a repetir cada vez que haga falta: es violencia política".

De hecho, el año pasado Etchecopar fue condenado por la Justicia por una serie de agresiones que emitió contra un grupo de mujeres a la salida de su programa de radio. La condena fue una probation que consistió en ofrecer diez minutos por semana en su programa –el año pasado estaba en radio 10 – para difundir el mensaje de especialistas en violencia de género.